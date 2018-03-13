В Крыму инвесторам предложили девять санаториев

Власти республики рассчитывают вернуть Крыму славу круглогодичной всероссийской здравницы. Пока все 12 месяцев отдыхающих может принимать лишь часть санаториев и пансионатов полуострова. Остальным предстоит пройти модернизацию.

Вернуть наработанное

В Крыму находится 781 коллективное средство размещения (свыше 157 тысяч мест), из которых 151 специализируется на санаторно-курортном лечении, 206 оказывает услуги оздоровительного характера и 424 - временного размещения. Круглогодично принимать отдыхающих могут 142 учреждения. Однако эксперты считают, что санаторный комплекс Крыма должен быть востребован вне сезона, для этого на полуострове есть все необходимое, в том числе научный потенциал, природный лечебным ресурс и инфраструктура.

- Природно-климатический потенциал Крыма уникален. В сочетании с новыми технологиями можно добиться на этом поприще больших успехов, ведь крымские врачи-курортологи накопили огромный опыт профилактики и немедикаментозного лечения заболеваний. Причем они постоянно разрабатывают и внедряют новые методики, - говорит руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий. - Пока мы не в полной мере используем эти факторы, но нам нужно вернуться к тому, что в первую очередь использовалось в советское время. И параллельно обновлять материально-техническую базу здравниц.

Есть среди таких учреждений вполне успешные, которые уже могут похвастаться круглогодичной загрузкой. На всероссийском форуме "Здравница-2017" золотые медали в шести номинациях получили несколько из них: в номинации "Лучшая детская специализированная здравница" лидером стал Евпаторийский военный детский клинический санаторий, лучшие технологии санаторно-курортного лечения - в санатории "Меллас", лучшая территория - у здравницы "Айвазовское", лучшее использование природных лечебных факторов - в санатории "Гурзуфский". И сразу две золотые медали в номинациях "Лучшая здравница" и "Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере" получил Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова.

Природа плюс инновации

- С 2014 года в нашей копилке уже 16 престижных наград, что вывело нас в число лучших санаториев России, - говорит руководитель Сакского военно-клинического санатория Игорь Довгань.

За четыре года учреждению удалось выйти на среднегодовую загрузку 80 процентов, увеличив валовый доход с 340 до 716 миллионов рублей. Это уникальный пример для Крыма, да и для России в целом, из 1850 санаториев по этому показателю оно занимает второе место.

- За счет заработанных средств мы начали внедрять современные технологии санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, закупили более 300 единиц инновационного оборудования, например, аппарат гравитационной нейромышечной активации, позволяющий возвращать людей к активной жизни после тяжелых травм опорно-двигательного аппарата и инсульта, - продолжает он. - Есть технологии, позволяющие лечить бесплодие, сердечно-сосудистые заболевания и даже повысить качество жизни больных онкологическими заболеваниями. Сейчас мы имеем лицензию на 170 видов медицинской деятельности и позиционируем себя как санаторий природно-инновационной медицины.

По словам председателя комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, несколько санаториев уже провели реконструкцию клинических отделений. Это позволяет проводить и сложные операции, и реабилитационные процедуры, не перевозя пациента из одного города в другой.

- Это новая тенденция. Например, родители привозят больного ребенка в Крым, сюда же прилетает хирург, проводит операцию, затем пациент проходит реабилитацию, и все это время его родители живут по соседству, - говорит он. - Опыт показывает, что ребенок становится на ноги в четыре раза быстрее.

Успешность крымских санаториев не зависит от ведомственной принадлежности учреждения, главным образом, это заслуга менеджмента. Например, несколько крупных здравниц смогли выиграть конкурсы департамента труда и соцзащиты Москвы и загружены практически весь год. В санатории "Саки" летом занято 100 процентов номеров, сейчас почти половина.

- С прошлого года поток отдыхающих начал расти, и сейчас загрузка на 30 процентов больше, чем была в 2017-м, - говорит заместитель генерального директора санатория Елена Букач. - Примерно 30 - 37 процентов - это молодежь, есть пожилые люди, но больше всего у нас посетителей 45 - 50 лет. Мы самостоятельно зарабатываем на развитие и современное оборудование. Из санатория с опытом становимся современным модернизированным учреждением, предлагающим комплексную услугу "отдых плюс лечение". Крым - это ведь не только пляжный полуостров, но и регион здоровья.

Дотянутся до лучших

Есть в Крыму здравницы, материально-техническая база которых сильно устарела, а оборудование, по меткому замечанию самих работников, "еще помнит Сталина". Например, в Евпатории - "Прибой" и "Родина", на территории Ялты - пять противотуберкулезных здравниц, в Алупке - "Солнечный", "Предгорный" и "Алупка", в Гаспре - "Ай-Тодор". Все 11 учреждений в начале прошлого года переданы минэкономразвития Крыма для формирования на их базе инвестиционных площадок.

- Нигде в мире санатории не содержат за счет государства, поэтому инвестпроекты - самая оптимальная форма их развития: учреждение остается в собственности республики, а инвестору передается только для модернизации на определенный срок (до 49 лет), - говорит Алексей Черняк. - Сейчас в мире много новых направлений в лечении и оздоровлении, которые в Крыму пока не представлены. Их появление даст туристам возможность поправлять здоровье не в Европе, а в Крыму, что станет толчком для развития санаторного лечения. Надеюсь, до 2020 года начнется модернизация всех санаториев, ведь как только будет открыто прямое железнодорожное сообщение с материком, поток туристов вырастет, и нужно быть готовыми принять их на достойном уровне.

В конце 2017 года санаториям "Солнечный", "Алупка" и имени Чехова нашли инвесторов для обновления основных фондов. Главные требования - сохранение профиля санаторного учреждения и круглогодичная работа. Остальные здравницы планируется передать предпринимателям в нынешнем году.

Помимо частных инвесторов поднять санаторную отрасль Крыма помогают субъекты РФ. Уже в 2018 году власти Республики Башкортостан намерены полностью модернизировать переданный им детский санаторий "Юбилейный" в Евпатории. Чеченская Республика планирует открыть в Алуште современное учреждение отдыха для детей. На инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение между Крымом и Ингушетией о передаче в безвозмездное пользование евпаторийского детского санатория "Пионер" на условиях проведения ремонта и реконструкции всех его корпусов.

- Практика передачи санаториев другим субъектам будет продолжена, - говорит глава Республики Крым Сергей Аксенов. - Мы заинтересованы в этом: сейчас объекты простаивают, и бюджету приходится содержать трудовые коллективы. Передав их другим регионам, Крым получит налогооблагаемые объекты, находящиеся в государственной собственности РФ.

Комментарий

Наталья Чабан, министр экономического развития Крыма:

- Для выполнения стратегической задачи развития курортно-туристской сферы необходима перестройка, модернизация объектов санаторно-курортного комплекса, в первую очередь, государственной (республиканской) формы собственности. Сейчас министерство совместно с Корпорацией развития Крыма занимается привлечением инвесторов, что позволит вдохнуть в особенно проблемные санатории новую жизнь. Но санаторно-курортная сфера не существует сама по себе. На ее развитие оказывает влияние состояние смежных отраслей. Наша задача - создать точки притяжения для туриста. Гость не должен выбирать между лечением, комфортным отдыхом, развлечением и другими формами досуга, его нужно обеспечить всем, то есть предложить отдых по системе "все включено" и высокий уровень сервиса: развлечения для всей семьи, круглогодичный досуг и оздоровление, высококачественные крымские продукты питания и разнообразную событийную программу.