Новости

Умер актер и гитарист The Ventures Ноки Эдвардс 12:42
На месторождении в Югре погиб рабочий 12:40
Кубанец пытался дать взятку полицейскому участками в Абрау-Дюрсо 12:33
МИД Турции выразил протест послу ФРГ в Анкаре из-за сожженных мечетей 12:29
Профицит федерального в январе-феврале составил 226,5 млрд рублей 12:27
Стивен Сигал хотел бы проголосовать на выборах президента России 12:27
В Госдуме объяснили мотивы США в истории со Скрипалем 12:25
В Москве суд заставил мажора на BMW работать полгода 12:25
Москвичи несут цветы к МХТ имени Чехова в память об Олеге Табакове 12:15
Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М 12:12
В Ленобласти школьник погиб, катаясь по перилам 12:11
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане 12:10
Рынок акций в РФ открылся снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,1% 12:08
Петербурженку заподозрили в убийстве младенца после родов на дому 11:54
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат" 11:50
Трамп "прокричал" о своей невиновности в связях с Россией 11:43
В Москве из-за морозов продлили сезон катков 11:41
В Севастополе полицейского будут судить за sms об умерших 11:39
СМИ: Запад держит "на крючке" 200 руководителей Украины 11:34
Псковские зоологи засняли на видео жилищный спор енотовидных собак 11:28
Верховная рада займется тотальной украинизацией страны 11:25
На обочину тюменской трассы приземлился воздушный шар 11:25
Открыт вход на станцию московского метро "Тургеневская" 11:22
Трейлер: Содерберг представляет новую экспериментальную фантастику 11:21
На Ленинградском шоссе восстановлено движение после крупного ДТП 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Всем насолят

Крымские производители намерены увеличить добычу соли и выйти на экспорт
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России №7514 (51)
За два года Россия удвоила производство соли, превысив отметку в четыре миллиона тонн. Как чувствуют себя соледобывающие предприятия на юге России, готовы ли они обеспечить спрос на продукт первой необходимости на внутреннем рынке и экспортировать его?
Чтобы увеличить объем, соледобывающим предприятиям в Крыму необходимо модернизировать технику и оборудование. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Чтобы увеличить объем, соледобывающим предприятиям в Крыму необходимо модернизировать технику и оборудование. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Чтобы увеличить объем, соледобывающим предприятиям в Крыму необходимо модернизировать технику и оборудование. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Производство соли в Крыму в несколько раз превышает собственные потребности. На полуострове находится несколько соленых озер, вода которых является основным сырьем для производства пищевой соли, обогащенной уникальными микроэлементами, что делает ее чрезвычайно полезной для здоровья.

В хлебобулочные изделия предложили добавлять йодированную соль

На производстве этого продукта специализируются два предприятия. Самый крупный производитель - Крымский содовый завод. Выпускать соль он начал в 2007 году, после приобретения имущества ООО "Крымская соляная компания". Предприятие использует морскую воду западного Сиваша. Правда, в 2014 году половина сивашского солепромысла оказалось за рубежом: граница между Россией и Украиной разделила месторождение пополам, и на украинской стороне оказалась одна из насосных станций, перекачивающих жидкость из среднего Сиваша в западный, откуда завод берет рапу на садочные бассейны.

Тем не менее за последние три года предприятие стало производить около 25 тысяч тонн соли ежегодно. Для сравнения: крымчане и гости полуострова за год съедают в среднем 7,5 тысяч тонн.

- В 2017 году производство увеличили примерно на 15 процентов, - рассказал генеральный директор ПАО "Крымский содовый завод" Владислав Шмельков. - Увеличилась и выручка, хотя в прошлом году в течение нескольких месяцев на складах лежал месячный запас готовой продукции из-за проблем с реализацией.

Производство так называемой выварочной соли "Экстра" дороже, чем садочной, вырабатываемой в природных условиях. Она более чистая: на 99,9 процента - это хлорид натрия (NaCl) без примесей. Но при ее изготовлении приходится тратить электроэнергию, что увеличивает себестоимость готовой продукции. Из-за дополнительных транспортных расходов в 2017 году рентабельность производства снизилась на 8-10 процентов в сравнении с 2016 годом.

Фото: depositphotos.com
Медики объяснили, как избыток соли в организме вызовет диабет

- На российский рынок соли сильно влияют иностранные игроки, производство у которых в десятки раз больше, чем у нас, например, белорусские производители, - продолжает он. - Мы с нашим объемом на рынок влиять никак не можем. Поскольку цена и объемы потребления нестабильные, планов наращивания производства пока нет.

Второе крымское предприятие - производственный кооператив "Галит", напротив, готов увеличить выпуск. Сегодня это крупнейший производитель морской розовой соли. Солепромысел расположен в Сакском районе, в нескольких километрах от Евпатории и Сак.

- Из 362 гектаров солепромысла сейчас используем около 200, но планируем задействовать и остальные, - рассказал коммерческий директор ПК "Галит" Алексей Турченко. - После этого добыча может увеличиться с нынешних 10-15 до 37 тысяч тонн в год (объем зависит от многих факторов, в первую очередь, от погодных). Этого будет достаточно, чтобы обеспечить пищевой морской солью всю Россию.

Уникальную розовую соль получают, используя технологию естественного выпаривания: рапу (насыщенный раствор соляных озер) забирают в специально подготовленные бассейны. Там она отстаивается, и под воздействием солнца ненужные примеси оседают, а лишняя влага испаряется. Затем проводится вторичная очистка соляного раствора от примесей. В результате испарения морской воды под действием солнца и ветра остается слой соли до 11 сантиметров.

- Спектр применения розовой соли, которая обязана своим цветом богатой бета-каротином водоросли Dunaliella Sallina, чрезвычайно широк, - продолжает Турченко. - В первую очередь, ее используют для пищевых нужд, потому что она имеет не только характерный цвет и вкус, но и уникальные целебные свойства. Кроме того, розовую соль применяют в химической промышленности, металлургии, текстильном и кожевенном производстве, медицине, косметической промышленности и бальнеологии. Используют морскую соль для химической очистки и смягчения воды в теплосетях открытого и закрытого типа.

Через три года Россия сможет отказаться от импортной соли

Спрос на розовую соль растет: еще несколько лет назад ее главные потребители были в Крыму, теперь поставки осуществляются в Ростов, Москву, Адыгею, в Ставропольский край, на Кубань, в Пермь и Ижевск. Налажены контакты с федеральными и региональными сетями и дистрибьюторами. Поступают запросы на экспорт, в частности, ведутся переговоры с торговыми представителями Китая.

- Сейчас спрос на крымскую морскую соль превышает наше предложение, - говорит Алексей Турченко. - Для того чтобы нарастить производство, нужно модернизировать материально-техническую базу предприятия. Оборудование для переработки садочной морской соли - достаточно сложный и узконаправленный комплекс, требующий больших финансовых и трудовых ресурсов. Например, комбайн для уборки соли был собран в 1934 году, а новых нет, потому что их просто не выпускают.

Сейчас предприятие строит цех по рафинации соли, который планируется открыть в нынешнем году. Закуплено оборудование для фасовки в разные виды упаковки. Кроме того, расширяют и модернизируют садочные бассейны - это широкий комплекс работ, рассчитанный на несколько лет вперед.

Главное сегодня

В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады