За два года Россия удвоила производство соли, превысив отметку в четыре миллиона тонн. Как чувствуют себя соледобывающие предприятия на юге России, готовы ли они обеспечить спрос на продукт первой необходимости на внутреннем рынке и экспортировать его?

Производство соли в Крыму в несколько раз превышает собственные потребности. На полуострове находится несколько соленых озер, вода которых является основным сырьем для производства пищевой соли, обогащенной уникальными микроэлементами, что делает ее чрезвычайно полезной для здоровья.

На производстве этого продукта специализируются два предприятия. Самый крупный производитель - Крымский содовый завод. Выпускать соль он начал в 2007 году, после приобретения имущества ООО "Крымская соляная компания". Предприятие использует морскую воду западного Сиваша. Правда, в 2014 году половина сивашского солепромысла оказалось за рубежом: граница между Россией и Украиной разделила месторождение пополам, и на украинской стороне оказалась одна из насосных станций, перекачивающих жидкость из среднего Сиваша в западный, откуда завод берет рапу на садочные бассейны.

Тем не менее за последние три года предприятие стало производить около 25 тысяч тонн соли ежегодно. Для сравнения: крымчане и гости полуострова за год съедают в среднем 7,5 тысяч тонн.

- В 2017 году производство увеличили примерно на 15 процентов, - рассказал генеральный директор ПАО "Крымский содовый завод" Владислав Шмельков. - Увеличилась и выручка, хотя в прошлом году в течение нескольких месяцев на складах лежал месячный запас готовой продукции из-за проблем с реализацией.

Производство так называемой выварочной соли "Экстра" дороже, чем садочной, вырабатываемой в природных условиях. Она более чистая: на 99,9 процента - это хлорид натрия (NaCl) без примесей. Но при ее изготовлении приходится тратить электроэнергию, что увеличивает себестоимость готовой продукции. Из-за дополнительных транспортных расходов в 2017 году рентабельность производства снизилась на 8-10 процентов в сравнении с 2016 годом.

- На российский рынок соли сильно влияют иностранные игроки, производство у которых в десятки раз больше, чем у нас, например, белорусские производители, - продолжает он. - Мы с нашим объемом на рынок влиять никак не можем. Поскольку цена и объемы потребления нестабильные, планов наращивания производства пока нет.

Второе крымское предприятие - производственный кооператив "Галит", напротив, готов увеличить выпуск. Сегодня это крупнейший производитель морской розовой соли. Солепромысел расположен в Сакском районе, в нескольких километрах от Евпатории и Сак.

- Из 362 гектаров солепромысла сейчас используем около 200, но планируем задействовать и остальные, - рассказал коммерческий директор ПК "Галит" Алексей Турченко. - После этого добыча может увеличиться с нынешних 10-15 до 37 тысяч тонн в год (объем зависит от многих факторов, в первую очередь, от погодных). Этого будет достаточно, чтобы обеспечить пищевой морской солью всю Россию.

Уникальную розовую соль получают, используя технологию естественного выпаривания: рапу (насыщенный раствор соляных озер) забирают в специально подготовленные бассейны. Там она отстаивается, и под воздействием солнца ненужные примеси оседают, а лишняя влага испаряется. Затем проводится вторичная очистка соляного раствора от примесей. В результате испарения морской воды под действием солнца и ветра остается слой соли до 11 сантиметров.

- Спектр применения розовой соли, которая обязана своим цветом богатой бета-каротином водоросли Dunaliella Sallina, чрезвычайно широк, - продолжает Турченко. - В первую очередь, ее используют для пищевых нужд, потому что она имеет не только характерный цвет и вкус, но и уникальные целебные свойства. Кроме того, розовую соль применяют в химической промышленности, металлургии, текстильном и кожевенном производстве, медицине, косметической промышленности и бальнеологии. Используют морскую соль для химической очистки и смягчения воды в теплосетях открытого и закрытого типа.

Спрос на розовую соль растет: еще несколько лет назад ее главные потребители были в Крыму, теперь поставки осуществляются в Ростов, Москву, Адыгею, в Ставропольский край, на Кубань, в Пермь и Ижевск. Налажены контакты с федеральными и региональными сетями и дистрибьюторами. Поступают запросы на экспорт, в частности, ведутся переговоры с торговыми представителями Китая.

- Сейчас спрос на крымскую морскую соль превышает наше предложение, - говорит Алексей Турченко. - Для того чтобы нарастить производство, нужно модернизировать материально-техническую базу предприятия. Оборудование для переработки садочной морской соли - достаточно сложный и узконаправленный комплекс, требующий больших финансовых и трудовых ресурсов. Например, комбайн для уборки соли был собран в 1934 году, а новых нет, потому что их просто не выпускают.

Сейчас предприятие строит цех по рафинации соли, который планируется открыть в нынешнем году. Закуплено оборудование для фасовки в разные виды упаковки. Кроме того, расширяют и модернизируют садочные бассейны - это широкий комплекс работ, рассчитанный на несколько лет вперед.