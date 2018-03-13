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13.03.2018 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зарывать не надо

В Крыму начали делать масло из косточек винограда
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России №7514 (51)
ВСЕ большей популярностью в республике пользуются продукты с высоким содержанием омега-3 кислот и витамина Е. "РГ" уже рассказывала об экспериментах с выращиванием на полуострове засухоустойчивого рыжика, масло которого является лечебным и косметическим средством. А теперь в Крыму научились из отходов винного производства создавать еще один уникальный продукт.

Последние годы ученые ведут поиск сельскохозяйственных растений, способных заменить ушедшие из севооборота влаголюбивые рис и сою. В 2017 году НИИ сельского хозяйства Крыма заключил контракт с индийской компаний, готовой сотрудничать в производстве рыжика. Эксперименты в Крыму заинтересовали индийских предпринимателей, выкупивших весь урожай, полученный на первых 50 гектарах. В Индии с ее высокой культурой вегетарианства масло рыжика чрезвычайно популярный продукт. В зависимости от способа обработки эту культуру можно использовать в пищевой промышленности, а также в косметической и лакокрасочной.

- С применением полученного в Крыму масла рыжика мы уже выпустили у себя на родине первую партию шампуней, гелей и других товаров, - рассказал руководитель компании Аравамутан Чакрапани. - Планируем привезти их в Крым.

Фото: depositphotos.com
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Индийский бизнес готов инвестировать в расширение посевов на полуострове, делая фермерам предзаказ. Масло рыжика в Индии называют растительным рыбьим жиром, считая его ключом к долголетию.

Теперь же в Крыму готовы создавать еще один уникальный и полезный продукт - из отходов винного производства. Одно из предприятий Бахчисарайского района установило две производственные линии, на которых делают масло и муку из виноградных косточек. Получаемые при этом продукты обладают лечебными свойствами.

- Присутствующие в виноградном масле и в муке антиоксиданты связывают свободные радикалы, препятствуя развитию различных патологий в организме человека. Столовая ложка виноградного масла обеспечивает суточную потребность организма в витамине Е, - говорит кандидат наук Анатолий Зотов. - Витамина Е в виноградном масле в 10 раз больше, чем в оливковом нерафинированном.

Притом что косточка и кожица винограда содержат до 90 процентов всех полезных свойств ягоды, на протяжении тысячелетий существования виноделия они шли в отходы. Их просто не могли извлекать в промышленных масштабах.

- Полезные свойства виноградного масла известны давно, но старая технология не позволяла получить нерафинированное масло холодного отжима высокого качества, - комментирует предприниматель Владимир Цыганский. - Мы перерабатываем виноградную выжимку в течение суток. Это позволяет максимально сохранить полезные свойства продукта.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Помимо масла на предприятии производят муку, которую используют при выпечке хлеба и кондитерских изделий, а на одном из предприятий Старого Крыма наладили производство лапши из виноградной муки.

Прежде чем начинать производство в Крыму, предприниматели изучили европейский опыт и убедились, что готового технологического решения для отжима виноградного масла нет. Так что первую в регионе линию проектировали сами, используя отечественное и зарубежное оборудование. Предприятие в Бахчисарайском районе работает второй сезон и уже успело "перемолоть" 25 процентов сырья, получаемого крымскими виноделами. Пока в технологическом процессе задействована одна линия, производящая около 30 000 литров масла в год. С вводом второй линии здесь будут перерабатывать до 60 процентов собираемого в Крыму винограда технических сортов. При этом не все отходы виноделия пригодны для получения масла и муки.

Фото: Пресс-служба ФГУП ПАО "Массандра"
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- Около 40 процентов виноградного жмыха не подходит для этих целей, - говорит Анатолий Зотов. - К примеру, не подходит отжим, использовавшийся для брожения на мезге. Там идет экстракция полифенолов, а это уже несовместимо с лечебно-профилактическими свойствами, о которых мы говорим.

Сейчас предприятие арендует имущество, но планирует его приватизировать. Свою продукцию бахчисарайцы реализуют через Интернет, магазины здорового питания и сетуют, что не могут войти в крупный сетевой ретейл. Прежде всего, мешает этому недостаточная информированность населения о полезных свойствах виноградного масла. В Москве и других мегаполисах об органическом питании знают гораздо больше, поэтому крымская продукция в основном реализуется в больших городах

Комментарий

Андрей Рюмшин,министр сельского хозяйства РК:

- Мы все время говорим о том, что крымским товаропроизводителям нужно расширять возможности, искать новые ниши на рынке, выходить на другой уровень. Мы все это приветствуем. Важно только помнить, что нельзя увлекаться только одним направлением, потому что это чревато потерей конкурентных преимуществ.

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