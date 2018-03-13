В Крыму назвали агонией планы Киева запретить СМИ полуострова

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов расценил планы министерства информационной политики Украины запретить доступ в стране к 21 интернет-ресурсу, в том числе к шести крымским СМИ, как агонию.

- Думаю, этот украинский режим доживает свои дни, - написал Константинов в Facebook. - Образ украинской власти у крымчан уже сформирован. Госпереворот, разрушение конституции страны, убийства людей, в том числе крымчан и жителей Донбасса и Луганска, запрет всех СМИ, которые несут хоть какую-то долю правды, перекрытие дорог, блокады - все это их почерк. Им правда - как вампиру свет, поэтому они пытаются любыми путями препятствовать его проникновению.

Константинов полагает, что запреты российских СМИ, если до этого дойдет дело на Украине, в современном мире тщетны и бессмысленны. Ранее мининформ Украины заявил о намерении заблокировать 21 интернет-ресурс Донбасса и Крыма за "призывы к свержению конституционного строя". В черный список Киева включены шесть крымских средств массовой информации: Крыминформ, РИА Новости Крым, Крымское информационное агенство, "Крымская газета", "Крымское эхо" и "Крымские новости".