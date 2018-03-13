В апреле в Симферополе начнет работать дом предпринимателя, где представители малого и среднего бизнеса могут получить консультацию по любым вопросам, в том числе кредитования. Правда, в крымском гарантийном фонде поддержки предпринимательства и фонде микрофинансирования считают, что проблема доступности кредитов связана не с недостаточной информированностью бизнеса, а с дефицитом средств.

О неудовлетворенном спросе малого и среднего бизнеса Крыма на кредитные ресурсы за последние четыре года говорили не раз на самом разном уровне, но доступнее займы от этого не стали. Сейчас из трех банков, еще несколько лет назад кредитовавших предпринимателей средней руки, остался только один - РНКБ, в двух других - в ВВБ и Генбанке - работают временные администрации Центробанка. Смогут ли они вернуться на рынок и когда это произойдет, неизвестно.

- В начале 2014 года в Крыму было 36 банков, на сегодня - 11, из которых с малым и средним бизнесом работает только РНКБ, - говорит директор Крымского гарантийного фонда поддержки предпринимательства Владислав Боул. - Еще один крупный банк, "Россия", работает только с корпоративными клиентами, имеющими капитал от 150 миллионов рублей, а в Крыму у малого и среднего бизнеса потолок - 25 миллионов.

В прошлом году было заявлено, что предприниматели Крыма смогут получить льготные займы с господдержкой от МСП Банка под 6,5 процента годовых. Но сам он в Крыму так и не стал работать, сославшись на санкции, и с Крымским фондом гарантирования сотрудничество не завел, выбрав в качестве банка-партнера в регионе РНКБ. Однако, как рассказал директор фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский, под заявленные 6,5 процента годовых был выдан всего один кредит в декабре 2017 года.

Таким образом, единственный реальный кредитор - РНКБ - в прошлом году предоставил более 3,5 миллиарда кредитов, из которых около 70 процентов - под поручительство фонда гарантирования (он выдал 366 поручительств на сумму 1,5 миллиарда рублей). Однако возможности фонда очень ограниченны - размер капитала составляет 256 миллионов рублей, тогда как в других регионах аналогичные структуры имеют капитализацию от 1 до 15 миллиардов рублей.

- Если бы у нас была капитализация хотя бы миллиард рублей, мы бы смогли обеспечить гарантиями практически всех желающих предпринимателей, - говорит Боул. - Для этого нужна докапитализация фонда, но пока в Минэкономразвития РФ нам эту сумму не одобрили.

Помимо банковского сектора кредитованием малого и среднего бизнеса в Крыму занимается Фонд микрофинансирования предпринимательства РК. Ее директор Валентина Аленина также говорит, что главная проблема - это дефицит ресурсов для выдачи кредитов бизнесу.

- Можно создавать структурные модели, которые сделают использование инфраструктуры поддержки более удобной для бизнеса, можно рекламировать наш фонд всеми возможными способами, но в этом случае очередь за займами выстроится до Керченского моста, а у нас при этом не хватает ресурса, чтобы удовлетворить спрос, - говорит она. - Мы успели принять участие только на последних этапах докапитализации фонда, увеличив свой уставной капитал за три года до 307 миллионов рублей. Это катастрофически малая сумма, спрос превышает ее в несколько раз.

Фонд работает, что называется, с колес: все полученные деньги тут же выдаются в качестве займов предпринимателям под 8 - 12 процентов годовых в зависимости от приоритета бизнеса для экономики республики. Например, для промышленности и сельского хозяйства ставка минимальная, а для торговли - максимальная.

- Мы не нацелены на зарабатывание денег, хотя это тоже важно для нас, потому что мы не берем денег у государства, зарабатывая самостоятельно за счет кредитной маржи, - продолжает она. - Поднимать стоимость кредитов не планируем, несмотря на дефицит ресурсов, если, конечно, нас не вынудят. Дело в том, что корпорация МСП предлагает нам государственные деньги для кредитования бизнеса не под ноль процентов, как было ранее, а под 9,6. Взяв такие дорогие ресурсы мы, с учетом обслуживания и резервирования, сможем отдать их в качестве займа предпринимателям только под 14 - 15 процентов годовых. При этом напрямую взять кредит в банке МСП крымские предприниматели пока не могут.