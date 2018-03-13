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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И накормят, и застрахуют

На Дону возрождают автолавки
Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Сразу в нескольких районах Ростовской области возрожден такой забытый формат торговли, как автолавки. На эксперимент решили пойти, чтобы обеспечить жителей малых населенных пунктов товарами первой необходимости.

Потребительская кооперация всегда была призвана обслуживать сельское население. Сегодня в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ростовской области действуют 260 магазинов и практически все они - убыточны. А по данным департамента потребительского рынка региона, в шестистах донских селах магазинов нет совсем, и людям даже за хлебом приходится ехать в более крупное село.

Фото: Игорь Чуприн/РИА Новости
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По словам председателя Совета Ростовского облпотребсоюза Сергея Попова, ведомственная программа кооперативного обслуживания в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ростовской области действует с 2014 года. За это время потребительские общества в девяти районах приобрели по одному изотермическому фургону, которые эксплуатируются и как автолавки.

- Маршрут "Газели" выстраивается так, чтобы она за одну поездку охватила как можно больше населенных пунктов, - объясняет Сергей Попов. - Местные жители знают точный день недели и время, когда приезжает магазин, и уже заранее выстраиваются в очередь. Многие сразу делают заказы на следующую поставку.

Между тем 15 марта в Целинском районе запускается новый пилотный проект мультисервисного мобильного пункта, благодаря которому жители небольших поселений смогут не только купить товары, но и, не выезжая в город, получить услуги по страхованию и провести банковские операции - оплачивать коммунальные услуги и налоги, получать денежные переводы.

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