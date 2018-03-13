Потребительская кооперация всегда была призвана обслуживать сельское население. Сегодня в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ростовской области действуют 260 магазинов и практически все они - убыточны. А по данным департамента потребительского рынка региона, в шестистах донских селах магазинов нет совсем, и людям даже за хлебом приходится ехать в более крупное село.
По словам председателя Совета Ростовского облпотребсоюза Сергея Попова, ведомственная программа кооперативного обслуживания в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ростовской области действует с 2014 года. За это время потребительские общества в девяти районах приобрели по одному изотермическому фургону, которые эксплуатируются и как автолавки.
- Маршрут "Газели" выстраивается так, чтобы она за одну поездку охватила как можно больше населенных пунктов, - объясняет Сергей Попов. - Местные жители знают точный день недели и время, когда приезжает магазин, и уже заранее выстраиваются в очередь. Многие сразу делают заказы на следующую поставку.
Между тем 15 марта в Целинском районе запускается новый пилотный проект мультисервисного мобильного пункта, благодаря которому жители небольших поселений смогут не только купить товары, но и, не выезжая в город, получить услуги по страхованию и провести банковские операции - оплачивать коммунальные услуги и налоги, получать денежные переводы.