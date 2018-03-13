В Севастополе полицейского будут судить за sms об умерших

Бывший сотрудник отделения полиции Нахимовского района Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Расследование дела по части 3 статьи 290 УК РФ завершено и передано в суд, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Следователи установили, что бывший замначальника опорного пункта №1 "Северное" с сентября 2016-го по конец мая 2017 года предоставлял сведения о погибших людях местному предпринимателю за вознаграждение.

- Имея на службе доступ к информации о фактах смерти граждан, он отправлял sms-сообщения владельцу ритуальной фирмы, чтобы тот быстрее конкурентов мог связаться с родственниками и оказать соответствующие услуги. За что на регулярной основе получал от знакомого предпринимателя денежное вознаграждение, - рассказали в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.