В Волгограде задержаны дилеры с крупной партией наркотиков

В Волгограде задержаны трое сбытчиков наркотиков, в квартире которых полицейские обнаружили "сырье" для изготовления более 50 тысяч доз наркотика. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Наркодилерами оказались уроженцами города Камышин. Они занимались сбытом через интернет синтетической отравы. Эти психоактивные вещества относятся к так называемым дизайнерским наркотикам, появившимся в России недавно.

У преступников обнаружили более 30 уже готовых "закладок".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере. За это преступление им может грозить пожизненное лишение свободы.