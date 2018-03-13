Владимир Путин приедет на Крымский мост

Среду, 14 марта, Владимир Путин снова проведет не в Москве: в планах главы государства посетить Краснодарский край, Крым и Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства осмотрит строящийся Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь.

Также президент побывает и в Севастополе.

Сдача автодорожной части Крымского моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной - в конце 2019 года. Уже завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, идет укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения.

Работы над аэровокзальным комплексом планируется завершить к летнему турсезону 2018 года.