Видео: Морж помешал работе вахтовиков на Ямале

Неожиданный гость приостановил работу вахтовиков в ямальском поселке Сабетта: из проруби, проделанной для изучения дна, на поверхность неожиданно вынырнул морж.

Встреча прошла довольно спокойно: полярники снимали гостя на камеру, тот разглядывал людей, не боялся, когда они смеялись и аплодировали, после чего нырнул под воду и уплыл.

Кстати, днем ранее в Сети появилось видео, сделанное в том же вахтовом городке - местным обитателям везет на встречи с дикими животными. Тогда в темное время суток к жилым вагончикам вышел белый медведь, для которого моржи являются пищей. Мужчинам пришлось отгонять зверя громкими криками и свистом (это правильная стратегия - именно так специалисты советуют поступать при встрече с этим крупным хищником).