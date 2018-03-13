На обочину тюменской трассы приземлился воздушный шар

Воздушный шар приземлился на обочину дороги в Тюменской области. Странное происшествие засняли проезжавшие мимо автомобилисты. Видеороликом уже заинтересовались следственные органы.

Инцидент, если верить аннотации к выложенному в Сеть видео, произошел в минувшую субботу - то есть 10 марта. По информации Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, это случилось в районе деревни Борки около 11.00. Никто не пострадал, но доследственная проверка начата и по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Между тем владелец летательного аппарата в беседе с корреспондентами местных СМИ сообщил, что полет был тренировочным, а приземление на дорогу - запланированным.