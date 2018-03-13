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13.03.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На обочину тюменской трассы приземлился воздушный шар

Текст: Екатерина Призова

Воздушный шар приземлился на обочину дороги в Тюменской области. Странное происшествие засняли проезжавшие мимо автомобилисты. Видеороликом уже заинтересовались следственные органы.

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Инцидент, если верить аннотации к выложенному в Сеть видео, произошел в минувшую субботу - то есть 10 марта. По информации Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, это случилось в районе деревни Борки около 11.00. Никто не пострадал, но доследственная проверка начата и по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Между тем владелец летательного аппарата в беседе с корреспондентами местных СМИ сообщил, что полет был тренировочным, а приземление на дорогу - запланированным.

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