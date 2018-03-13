Жителя Ямала убило вышкой, которую он пытался срубить на дрова

Следственный комитет ЯНАО разбирается в обстоятельствах несчастного случая, который произошел в Тазовском районе.

"Два жителя Находкинской тундры утром 12 марта нашли в районе реки Мессо-Яха деревянное сооружение геодезической сети и решили срубить его на дрова. В процессе конструкция обрушилась на одного из них - от полученных травм мужчина 1946 года рождения скончался на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в 120 километрах к северо-востоку от поселка Тазовский. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Работники районного отдела полиции ищут собственника уничтоженного геодезического объекта.