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13.03.2018 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Ямала убило вышкой, которую он пытался срубить на дрова

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет ЯНАО разбирается в обстоятельствах несчастного случая, который произошел в Тазовском районе.

В Кубанском водохранилище на рыбалке утонули три жителя Адыгеи

"Два жителя Находкинской тундры утром 12 марта нашли в районе реки Мессо-Яха деревянное сооружение геодезической сети и решили срубить его на дрова. В процессе конструкция обрушилась на одного из них - от полученных травм мужчина 1946 года рождения скончался на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в 120 километрах к северо-востоку от поселка Тазовский. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Работники районного отдела полиции ищут собственника уничтоженного геодезического объекта.

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