Регулярные полеты в Каир начнутся с ‪11 апреля

Российский перевозчик с 11 апреля возобновляет регулярные рейсы в Египет, которые были приостановлены в конце 2015 года, по маршруту Москва - Каир - Москва. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года.

Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта "Шереметьево", сообщает пресс-служба "Аэрофлота". Но ‪с 12 июня по 2 июля (в период проведения футбольного турнира ФИФА) полеты между столицами России и Египта будут ежедневными.

Пока же рейс ‪SU 400 выполняется еженедельно по понедельникам, средам и субботам, вылет из Москвы. Время вылета - ‪ 20:50, прибытие в Каир - ‪в 00:25 (местное время).

Рейс ‪SU 401 выполняется еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям, вылет из Каира - ‪в 01:25, прибытие в Москву - ‪в 06:50.