Решена вечная проблема хлебных крошек в клавиатуре

13.03.2018, 11:34 Текст: Антон Благовещенский

Компания Apple подала патентную заявку на необычную клавиатуру, которая будет защищена от попадания в нее хлебных крошек и других частичек пищи.

Из заявки следует, что инженеры компании рассматривают два способа защиты клавиатур - одного из самых "грязных" компонентов компьютерных систем. Один из них заключается в герметизации зазоров между клавишами и прорезями в корпусе. Другой - в использовании специальных мембран под каждой клавишей, выдувающих воздух вместе с мусором при нажатии, пишет The Verge.

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Издание отмечает, что заявка была подана 8 сентября 2016 года, через день после официального анонса iPhone 7 и 7 Plus. Впрочем, наличие патента не означает того, что описанные в нем устройства скоро поступят в продажу.

В Apple подчеркивают, что проблема твердого и жидкого мусора является весьма серьезной, поскольку частички пищи негативно влияют на работу клавиатур и срок их эксплуатации.

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