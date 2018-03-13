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Рубрика: Общество

Роскомнадзор не исключил зеркальных мер в отношении СМИ из Британии

Текст: Татьяна Шадрина

В Роскомнадзоре рассказали о возможных зеркальных мерах в отношении британских СМИ.

Фото: Алекс Макнотон/ РИА Новости
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"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве",  - отмечается в заявлении главы службы Александра Жарова.

Ранее российская телекомпания RT выразила несогласие с заявлениями британского медиарегулятора Ofcom о возможности лишения ее лицензии.

"Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с ролью государства. RT остается важным голосом в новостном пространстве Великобритании, освещая крайне важные, но игнорируемые события и мнения, в том числе многих депутатов и других британских общественных деятелей, которые были отстранены центральными СМИ от общественных дискуссий", - заявили в RT.

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