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13.03.2018 08:07
Рубрика: Экономика

Россия и Китай совместно займутся добычей урана

Текст: Ирина Жандарова

Россия и Китай договорились об условиях инвестиций в строительство нового стратегически важного уранового рудника, сообщил заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николай Спасский, сообщает РИА Новости.

Строительство рудника будет осуществляться на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в городе Краснокаменск Забайкальского края. Первую очередь проекта планируется завершить в 2023 году.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) инвестирует в строительство рудника более 16 миллиардов рублей. Первый транш российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) составит 2,5 млрд рублей. От проекта Китай получит 49 процентов или 600 тонн урана в год.

Россия и Китай уже сотрудничают в сфере мирного атома, примером тому является Тяньваньская АЭС. В уранодобывающих проектах "Росатома" Китай принимает участие впервые.

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