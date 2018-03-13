Россия и Китай совместно займутся добычей урана

Россия и Китай договорились об условиях инвестиций в строительство нового стратегически важного уранового рудника, сообщил заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николай Спасский, сообщает РИА Новости.

Строительство рудника будет осуществляться на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в городе Краснокаменск Забайкальского края. Первую очередь проекта планируется завершить в 2023 году.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) инвестирует в строительство рудника более 16 миллиардов рублей. Первый транш российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) составит 2,5 млрд рублей. От проекта Китай получит 49 процентов или 600 тонн урана в год.

Россия и Китай уже сотрудничают в сфере мирного атома, примером тому является Тяньваньская АЭС. В уранодобывающих проектах "Росатома" Китай принимает участие впервые.