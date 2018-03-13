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13.03.2018 20:35
Рубрика: Экономика

Покупатели вернулись в магазины

Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Розничная торговля, которая всегда точно указывает на то, как живут люди и сколько тратят на продукты, прошлый год закончила в небольшом плюсе. Годовой прирост составил 1,2 процента.

Покупать россияне стали больше во всех регионах, а кое-где, например в Московской области, прирост розничного товарооборота достиг максимальных значений - 6,6 процента.

Можно ли по этому показателю судить, что социально-экономическое положение населения наконец улучшилось?

И да, и нет, считает директор Научно-исследовательского института статистики Росстата Олег Рыбак.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По словам собеседника "Российской газеты", в торговле существует обширная система перекупщиков, которые "накидывают" свой процент к стоимости товара, тем самым повышая и величину розничного товарооборота. Для оценки степени участия населения в покупках лучше пользоваться данными о расходах на эти цели.

"В 2017 году на товары и услуги россияне тратили в среднем 75 процентов своих доходов, в том числе 56 процентов на приобретение товаров. Сопоставление этих величин с данными за 2016 год показывают, что население израсходовало на покупки и услуги больше почти на два процента", - объясняет Олег Рыбак.

Фоном стало продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения. Несмотря на низкую инфляцию в 2,5 процента, в 2017 году они уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 1,7 процента. Только в четверти регионов имело место небольшое увеличение этого показателя.

19 процентов занятых в экономике россиян работают в торговле, отрасль является крупнейшим работодателем страны, сообщает сайт Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Основной вывод из данных Росстата по социально-экономическому развитию регионов: рост потребительских расходов на товары и услуги стал возможен не столько из-за прибавки денег в кошельках, а из-за перераспределения средств со сбережений и уменьшения покупки населением долларов и евро. Проще говоря, россияне стали меньше откладывать "на черный день", замечает эксперт. Отсюда и более частые походы по магазинам.

Не менее важный индикатор - потребительская корзина. Изменение ее стоимости в течение года вполне укладываются в инфляцию. Хотя и немного опережают ее. По итогам 2017 года фиксированный набор потребительских товаров и услуг подорожал на 3,5 процента.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Наиболее заметно, как показывают данные Росстата, стоимость потребительской корзины увеличилась в Центральном федеральном и Северо-Западном округах - более чем на 4 процента. В Сибири и на Дальнем Востоке прирост составил 2-3 процента.

По словам Олега Рыбака, как раз на примере потребительской корзины очень хорошо видны региональные различия. Тот же платежеспособный спрос, который в конечном счете и предопределяет реальную стоимость товаров и услуг. Чем больше наполнена потребительская корзина, тем выше благосостояние населения в регионе.

Россияне стали меньше откладывать "на черный день". Отсюда и более частые походы по магазинам

Не последнюю роль играют и климатические особенности, от них зависит структура минимального набора. Северянам в отличие от жителей южных регионов необходимо калорийное питание, теплые вещи. Вся доставка продукции происходит через "северный завоз". Априори стоимость такого минимального набора будет выше. Например, в Камчатском крае в декабре 2017 года стоимость минимального набора составляла 24,4 тысячи рублей, тогда как в Ингушетии - 12,3 тысячи рублей, что почти вдвое меньше.

Тем временем потребительский спрос продолжит расти. Этому будут способствовать и показатели инфляции. Ее темпы в прошлом году были как никогда низкие. В январе этого года тенденция продолжилась: инфляция достигла исторического минимума в 2,2 процента к январю 2017-го.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в своем мартовском мониторинге прогнозируют, что при отсутствии инфляционных шоков рост цен в этом году может вновь, как и в 2017-м, оказаться ниже целевого значения Центрального банка РФ.

Аналитики напоминают, что начиная с июля 2017 года инфляция находится ниже целевого уровня в 4 процента. И ее отклонение от него продолжает увеличиваться. В январе этого года инфляция оказалась на 0,3 процента меньше января 2017 года.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Наибольший вклад в замедление инфляции внесла динамика снижения цен на продовольственные товары", говорится в мониторинге. Но, похоже, этот тренд 2018-го уже на исходе. "По всей видимости, прогнозируют эксперты, в ближайшие месяцы по мере исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции темп роста цен на товары этой группы ускорится". Но это продлится до нового урожая. А потом цены могут снова сбавить обороты. Не исключены и нулевые недельные инфляции.

Что касается непродовольственных товаров, то темп роста их цены тоже снизился. В январе 2018-го в годовом исчислении они подорожали на 2,6 процента (год назад - на 0,2 процента больше).

Кстати, по данным Росстата, в 2017 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил более 48 процентов, непродовольственных товаров - около 52 процентов.

Наибольший вклад в инфляцию на потребительском рынке пока вносят платные услуги. Они прибавили в цене 3,9 процента (годом ранее - на 0,5 процента было больше).

В своем мониторинге эксперты РАНХиГС и Института Гайдара отмечают, что драйвером удорожания платных услуг стал рост цен на услуги образования (на 7,5 процента), а также на услуги связи, зарубежный туризм и дошкольное воспитание (по 4,7 процента каждый).

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