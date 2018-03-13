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Рубрика: Экономика

Официальные лица

Россияне смогут брать кредиты и открывать вклады по внешности и тембру голоса
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Россияне смогут стать клиентами банков без посещения их офисов уже с 30 июня 2018 года. Для этого необходимо будет один раз предоставить свои биометрические данные - изображение лица и образец голоса. В будущем удаленная идентификация граждан может распространиться и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель директора департамента финансовых технологий Банка России и замруководителя направления развития удаленной идентификации и цифрового профиля ассоциации ФинТех Иван Зимин.
В международной практике есть проекты по удаленной идентификации по сетчатке глаза и венам на ладони. Фото: Depositphotos.com В международной практике есть проекты по удаленной идентификации по сетчатке глаза и венам на ладони. Фото: Depositphotos.com
В международной практике есть проекты по удаленной идентификации по сетчатке глаза и венам на ладони. Фото: Depositphotos.com

Иван, для чего вводится удаленная идентификация и будет ли она бесплатной?

Иван Зимин: Для того, чтобы у клиента была возможность получить банковскую услугу без посещения офиса. С помощью этого механизма банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и дистанционно предоставить услугу. Процедура для пользователя будет бесплатной и, разумеется, добровольной, только с согласия клиента.

Как клиент сможет получить доступ к механизму удаленной идентификации?

Иван Зимин: Клиенту необходимо будет один раз прийти в банк с паспортом и СНИЛС.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Банк зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системе.

Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, то будет использована эта запись. Для регистрации в единой биометрической системе в банке у клиента возьмут биометрические данные - изображение лица и голос.

После подтверждения данных гражданину придет СМС о создании учетной записи в ЕСИА, в которой также будет содержаться информация о наличии биометрических образцов в единой биометрической системе. Наличие такой учетной записи позволит пользоваться в дальнейшем удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения банка.

12 банков принимали участие в пилотном тестировании Единой биометрической системы

Как можно будет получать услуги с помощью удаленной идентификации?

Иван Зимин: Для клиента процесс удаленного получения услуги будет простым и бесшовным. На сайте банка гражданин выберет нужную услугу, после чего система его автоматически переключит на ЕСИА. Для входа необходимо ввести логин и пароль. Далее пользователю будет необходимо произнести на камеру написанную на экране последовательность цифр или букв. Единая биометрическая система получит видеозапись и сравнит образцы с имеющимися в системе.

Какие банки получат возможность пользоваться механизмом удаленной идентификации? Насколько активно банки участвовали в создании этого механизма?

Иван Зимин: Перечень банков будет опубликован на официальном сайте Банка России. Механизм удаленной идентификации смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не применяются меры по предупреждению банкротства, а также отсутствуют неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Разработка механизма удаленной идентификации идет при тесном сотрудничестве с банками. Удаленная идентификация является одним из основных направлений развития деятельности ассоциации ФинТех. Участники финансового рынка - члены ассоциации - прорабатывали консолидированные предложения по внедрению механизма удаленной идентификации, которые были поддержаны и учтены в принятом законе (Закон об удаленной идентификации был подписан в конце декабря. - Прим. ред.).

Сейчас речь идет об открытии счета, вклада, получении кредита и переводах с использованием удаленной идентификации. Будет ли расширяться список операций?

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Иван Зимин: Удаленная идентификация заработает с 30 июня 2018 года по всей России и для всех граждан. Естественно, мы будем анализировать работу системы через полгода-год и рассмотрим возможность расширения механизма на другие категории услуг.

Мы полагаем, что в дальнейшем он может использоваться и некредитными финансовыми организациями (страховщиками, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг), а также государственными и муниципальными органами и организациями, потенциально распространиться на систему нотариата.

Удаленная идентификация после банков может распространиться на пенсионные фонды, страховщиков, госорганы и нотариат

Какие еще организации кроме банков смогут собирать биометрические данные у населения?

Иван Зимин: На первом этапе работы системы это смогут делать только банки. Банк России совместно с правительством планирует установить единые стандарты проведения первичной идентификации, и тогда другие категории организаций смогут осуществлять сбор биометрических данных в установленном законодательством порядке.

У нас нет цели ограничить перечень участников сбора такой информации, самое главное, чтобы это было качественно и безопасно.

Будут ли для идентификации клиента в перспективе использоваться другие биологические параметры кроме лица и голоса?

Иван Зимин: При выборе параметров мы отталкивались от доступности и безопасности. Камера и микрофон есть практически в каждом смартфоне. В международной практике существуют проекты, связанные с использованием других видов биометрических данных, таких как радужная оболочка глаза и отпечатки пальцев, венозный рисунок ладони. Но такие технологии требуют дополнительных устройств или функций от мобильного устройства или компьютера: не все смартфоны умеют снимать отпечатки пальцев, а некоторые телефоны хранят их только непосредственно на самом устройстве.

Кто станет оператором Единой биометрической системы? Будет ли проводиться ее тестирование?

Иван Зимин: В законодательстве установлено, что оператор такой системы должен занимать существенное положение в двух третях субъектов Российской Федерации. Сейчас в России этому условию соответствует только "Ростелеком".

"Ростелеком" выстраивает технологическую инфраструктуру удаленной идентификации: создает единую биометрическую систему, тестирует различные биометрические алгоритмы.

Сейчас банки готовятся к опытной эксплуатации биометрической системы. На площадке ФинТеха уже сейчас проводится обсуждение использования механизма удаленной идентификации и порядка эксплуатации биометрической системы. Такое обсуждение позволит создать решения, которые будут максимально удобны и для банков, и для клиентов.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Получат ли силовые структуры доступ к собранным биометрическим данным граждан?

Иван Зимин: Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность получения данных силовыми структурами только в соответствии с их полномочиями и функциями. В настоящее время запросить необходимые данные силовые структуры могут во всех базах данных, в том числе и коммерческих. Это значит, что если для оперативно-розыскной деятельности или для следственных мероприятий потребуются данные биометрической системы, то по запросу они смогут их оттуда получить.

В чем основные преимущества системы удаленной идентификации?

Иван Зимин: Удаленная идентификация позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения.

Кроме того благодаря такому механизму клиенту станет гораздо удобнее получать услуги вне зависимости от времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Роман Маркелов

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