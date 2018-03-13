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13.03.2018 17:11
Рубрика: Экономика

Российские авиакомпании перевезли в феврале 6,7 млн человек

Текст: Татьяна Шадрина

Российские авиакомпании в феврале 2018 года перевезли 6,7 миллиона пассажиров, подсчитали в Росавиации. Это больше на 10,4 процента, чем в феврале прошлого года. Растет и процент занятости кресел. Он составил 79,6 процента (+1,2 процента). Что является немаловажным показателем для перевозчиков, которые начинают получать прибыль от перевозок, если занято более 70 процентов кресел.

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Если брать показатели с начала года, то за январь-февраль авиакомпании перевезли 14,3 миллиона пассажиров, рост составил 12,4 процента, сообщает Росавиация. Процент занятости кресел также прибыльный - 79,6 процента.

В целом по 2018 году рост объемов перевозок ожидается не менее десяти процентов. И по скромным подсчетам, может составить около 115,5 миллиона пассажиров, говорили ранее в Минтрансе. В 2017 году российские авиакомпании перевезли 105 миллионов человек.

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