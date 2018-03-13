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13.03.2018 17:12
Рубрика: Власть

Российские паралимпийцы смогут досрочно проголосовать в Пхенчхане на выборах президента

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком разрешил провести досрочное голосование на избирательном участке в корейском Пхенчхане, где сейчас проходят зимние Паралимпийские игры. Соответствующее постановление было принято сегодня в ходе заседания комиссии.

"Предлагается разрешить провести досрочное голосование отдельных групп избирателей в городе Пхенчхане, Республика Корея", - сообщил зампред комиссии Николай Булаев. "Понятно, что там будут голосовать в основном наши спортсмены и их сопровождающие тренеры, паралимпийцы", - добавил он.

У россиян осталась последняя возможность сменить участок для голосования

Напомним, участки для голосования на выборах президента России организованы в 145 странах. В Республике Корея их два - в посольстве РФ в Сеуле и в генеральном консульстве в Пусане.

В постановлении не указано, которое из диппредставительств должно провести в Пхенчхане досрочное голосование. Скорее всего, это будет посольство в Сеуле, поскольку он находится в 180 км от олимпийской столицы, вдвое ближе, чем Пусан. На сайте российского посольства в Сеуле уже размещена информация о том, что "досрочное голосование в г.Пхенчхан пройдет 15 марта с 12:00 до 18:00 в отеле Yong Pyong Resort Tower Condo".

Паралимпиада в Пхенчхане завершится ровно в день голосования на выборах президента России - 18 марта. Это значит, что не все россияне, занятые на Играх успеют попасть домой в этот день или доехать до ближайшего участка в Сеуле.

В ходе сегодняшнего заседания ЦИК также разрешил организовать досрочное голосование в городах Катерини (Греция), Матансас (Куба) и в двух населенных пунктах в Швеции.

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