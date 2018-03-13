Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады

Пятерым российским биатлонисткам вручили медали зимних Паралимпийских игр-2018. На торжественной церемонии в Пхенчхане награды получили Екатерина Румянцева, Михалина Лысова, Анна Миленина, Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева.

Сегодня наши спортсменки в трех гонках завоевали пять медалей. Румянцева взяла очередное "золото" в гонке на 10 км с раздельным стартом в классе "стоя", в этой же дисциплине серебряным призером Игр стала Миленина.

Лысова при поддержке спортсмена-ведущего Алексея Иванова выиграла "серебро" в гонке на 10 км раздельным стартом среди атлетов с нарушениями зрения. Зайнуллина завоевала медаль аналогичного достоинства в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя", а Гуляева в этой дисциплине получила "бронзу".

На данный момент на счету российских спортсменов в общей сложности 13 наград - пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Они идут на втором месте в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.