Росстат обнаружил рост покупательской способности россиян

Самые высокие зарплаты на Чукотке: в среднем 92 368 рублей в месяц. Охотнее всего рожают в Тыве: на тысячу жителей здесь за год появились на свет 22 малыша. Больше всего жилых домов построили в Московской области, но проще купить квартиру в Марий Эл, где цены на недвижимость снизились на 7,2 процента. Таковы расчеты Росстата, который подвел итоги социально-экономического развития регионов в прошлом году. "Российская газета" публикует их.

Россияне потянулись в магазины и охладели к банковским вложениям, начали тратить здесь и сейчас. Фото: REUTERS

Из этих данных видно, что экономику России, главным образом, поддерживают нефть, "оборонка" и крупные проекты. Промпроизводство в стране выросло на один процент к показателям 2016 года. В рост пошли регионы, которые нашли свою специализацию. В Тамбовской области производят мясо, а в Тульской - ракеты. Теперь дело за ростом зарплат, считают эксперты.

Рост промпроизводства уже отразился на среднемесячной начисленной реальной зарплате. За год по стране она поднялась на 3,5 процента. И еще одна тенденция: вырос потребительский спрос, россияне стали больше покупать и меньше копить.

Правда, лучшую динамику по росту зарплат пока показали не те регионы, которые лидируют по темпам промпроизводства. В Калмыкии реальные зарплаты выросли на 3,6 процента, а в Удмуртии - на 4,4 процента, что является одним из лучших показателей по всей стране. Другое дело, что и уровень зарплат здесь невысок. Но за счет опережающего роста они подтянулись ближе к среднероссийскому уровню.

Самые низкие цены на еду, промтовары и услуги в Саратовской области, самые высокие - на Камчатке

Есть и регионы, которые по темпам роста зарплат оказались в минусе. В Мурманской области реальная зарплата снизилась на 0,2 процента, что, впрочем, не так ощутимо при ее среднем уровне в 51,5 тысячи рублей в месяц.

Однако в Ингушетии и Чечне, где снижение также составило доли процента, зарплаты и до этого были ниже среднего уровня. Например, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии - около 22 тысяч рублей при средней по России - 39 тысяч. Впрочем, все относительно. Одни из самых высоких номинальных зарплат в Ямало-Ненецком автономном округе - 89,8 тысячи рублей. Но здесь и тратить на жизнь приходится больше. Если среднероссийский прожиточный минимум составляет 10,3 тысячи рублей, то в северном регионе - 15,9 тысячи рублей.

Больше всего жилье подешевело в Марий Эл - на 7,2%, а подорожало на 8,1% - в Ставропольском крае

Изменения индекса потребительских цен зависят от межрегиональных различий в производстве и потреблении, поясняет заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Оживление экономики в каком-то регионе, например, даже в связи с большим гособоронзаказом, автоматически ведет к росту потребительского спроса. Вслед за этим растут и цены.

В каких-то случаях, например, в северных регионах, где в расходах населения велика доля коммунальных платежей, повышать инфляцию может рост цен на коммунальные услуги, отмечает эксперт.

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации

Приросли таблетками и танками

Позитивная волна роста промпроизводства, судя по статистике, по территориям прошлась избирательно.

В числе самых успешных - Астраханская область, рост промпроизводства здесь составил 37,2 процента. Также в лидерах Хабаровский край, республики Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Архангельская, Ярославская, Московская области. Промпроизводство в этих регионах выросло более чем на десять процентов.

"Такая обширная география регионов промышленного производства может свидетельствовать о наличии глобальных процессов становления нового индустриального профиля в экономике", - считает директор НИИ статистики Росстата Олег Рыбак.

Смещение акцентов идет в сторону обрабатывающих высокотехнологичных производств. Наряду с традиционными драйверами - Московской и Калужской областями - "выстрелила" промышленность и других регионов, причем не только в европейской части страны, но практически в каждом федеральном округе, указывает Рыбак.

Рост сосредоточен в дальнем окружении Столичного региона, добавляет Владимир Климанов. "К примеру, в Ярославской области практически с нуля возник фармацевтический кластер", - говорит эксперт. А вот рост промпроизводства в Мордовии могла стимулировать реализация мегапроекта 2018 года - чемпионата мира по футболу. Столица региона Саранск примет матчи первенства, в Мордовии, как и в других регионах чемпионата, идет активное строительство новых объектов инфраструктуры.

Кстати, еще один мегапроект - строительство Керченского моста в Крым. Он стимулирует развитие не только самого полуострова, но и Краснодарского края, отмечает Климанов.

Главная позитивная тенденция 2017 года связана с относительно высокими ценами на нефть, а это дает импульс развитию других отраслей экономики. Также чувствуют себя достаточно хорошо многие регионы, где представлен оборонно-промышленный комплекс.

Гособоронзаказ выступает драйвером развития экономики, отмечает эксперт.

Регионам еще предстоит подобрать ключи к своей экономике: у кого-то это ракеты, у кого-то - зерно. Фото: Александр Корольков

Добыть и подоить

Успех регионам обеспечили также отдельные секторы экономики. Абсолютным лидером по темпам роста промпроизводства в стране оказалась Еврейская автономная область.

Показатель в 42 процента достигнут за счет почти пятикратного увеличения добычи полезных ископаемых. Такой ошеломляющий эффект - продолжение тенденций 2016 года, когда в регионе был запущен горно-обогатительный комбинат. Для небольшой территории это событие имело ключевое значение. Кроме того, рост в регионе стимулирует начавшееся строительство моста через Амур в Китай, указывает Владимир Климанов.

Серьезно поддержало рост регионов сельское хозяйство. В лидерах - Тамбовская область. Здесь сельхозпроизводство выросло на 14,1 процента за счет животноводства. Традиционно сильны в аграрном секторе Курская, Астраханская области. В числе лидеров по темпам роста также Чеченская Республика.

Даже суровый климат, как оказалось, развитию сельского хозяйства не помеха. В передовики записалась даже Томская область. Благодаря животноводству в регионе сельское хозяйство показало рост на 14,8 процента. Наиболее удачливыми оказались дальневосточники, где рост аграрного производства составил 8,8 процента, отмечает Олег Рыбак. В минус ушли только регионы северо-запада, что, возможно, стало результатом холодного лета.

А вот строители, к сожалению, не смогли порадовать устойчивыми положительными результатами. За прошедший год отрасль так и не преодолела тенденцию спада. За год объем строительных работ сократился на 1,4 процента, добавляет эксперт.

В целом в числе отстающих оказались Ивановская область, республики Коми, Удмуртия, Калмыкия, Чукотка. Здесь пока не нашли точки опоры.

Бизнес-план на 2018 год

Отличительной особенностью 2017 года стало восстановление позитивной динамики экономического развития экономики, поддержанное ростом инвестиций в основной капитал, отмечают эксперты.

Несмотря на продолжающееся санкционное давление на предприятия в энергетическом секторе, рост дефицита инвестиционных ресурсов, страна смогла адаптироваться, говорит Олег Рыбак. Происходит процесс относительного выравнивания темпов роста экономического развития, уже нет удручающей дифференциации среди регионов, отмечает он.

Адаптироваться к новым макроэкономическим условиям регионам помогает вовлечение в производство конкурентоспособных локальных ресурсов, добавляет ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Однако важной проблемой остается дилемма неравенства и эффективности регионального развития. Повышение вклада регионов с высоким производственным, трудовым, финансовым, природно-сырьевым потенциалом поддерживает динамику экономического развития, но и усиливает территориальные диспропорции, уточняет она.

Кроме того, в стране в целом достигнут предел импортозамещения. Рынок насыщен продовольствием, произошло замещение в машиностроительных сегментах, говорит Владимир Климанов. Поддержать дальнейшее развитие экономики должны новые крупные проекты в регионах.

Например, точки роста появляются на Дальнем Востоке. Ожидаемое строительство газохимического комбината в Амурской области оживляет экономику региона, приводит он пример.

"Если вспомнить Послание президента Федеральному Собранию, то можно отметить, что определенным драйвером должно стать жилищное строительство. Поставлена задача существенно увеличить ввод жилья", - говорит Климанов. Можно ожидать, что по-прежнему будут активны те регионы, где сосредоточен оборонно-промышленный комплекс, добавляет эксперт.

Большое значение также будет иметь сокращение разрыва в доходах и повышение уровня жизни населения в 2018 году.

"Радикальное снижение бедности возможно в случае модернизации модели экономического развития, ориентированной на создание высокотехнологичных рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, повышение предпринимательской активности населения и расширение финансирования социальной сферы", - отмечает Ольга Изряднова. Восстановление промышленности в подавляющем числе регионов дает основание для позитивных оценок перспектив российской экономики. Но для выхода регионов на траекторию устойчивого развития еще придется потрудиться, отмечают эксперты.