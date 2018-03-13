Росстат обнаружил рост покупательской способности россиян

Из этих данных видно, что экономику России, главным образом, поддерживают нефть, "оборонка" и крупные проекты. Промпроизводство в стране выросло на один процент к показателям 2016 года. В рост пошли регионы, которые нашли свою специализацию. В Тамбовской области производят мясо, а в Тульской - ракеты. Теперь дело за ростом зарплат, считают эксперты.
Рост промпроизводства уже отразился на среднемесячной начисленной реальной зарплате. За год по стране она поднялась на 3,5 процента. И еще одна тенденция: вырос потребительский спрос, россияне стали больше покупать и меньше копить.
Правда, лучшую динамику по росту зарплат пока показали не те регионы, которые лидируют по темпам промпроизводства. В Калмыкии реальные зарплаты выросли на 3,6 процента, а в Удмуртии - на 4,4 процента, что является одним из лучших показателей по всей стране. Другое дело, что и уровень зарплат здесь невысок. Но за счет опережающего роста они подтянулись ближе к среднероссийскому уровню.
Есть и регионы, которые по темпам роста зарплат оказались в минусе. В Мурманской области реальная зарплата снизилась на 0,2 процента, что, впрочем, не так ощутимо при ее среднем уровне в 51,5 тысячи рублей в месяц.
Однако в Ингушетии и Чечне, где снижение также составило доли процента, зарплаты и до этого были ниже среднего уровня. Например, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии - около 22 тысяч рублей при средней по России - 39 тысяч. Впрочем, все относительно. Одни из самых высоких номинальных зарплат в Ямало-Ненецком автономном округе - 89,8 тысячи рублей. Но здесь и тратить на жизнь приходится больше. Если среднероссийский прожиточный минимум составляет 10,3 тысячи рублей, то в северном регионе - 15,9 тысячи рублей.
Изменения индекса потребительских цен зависят от межрегиональных различий в производстве и потреблении, поясняет заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Оживление экономики в каком-то регионе, например, даже в связи с большим гособоронзаказом, автоматически ведет к росту потребительского спроса. Вслед за этим растут и цены.
В каких-то случаях, например, в северных регионах, где в расходах населения велика доля коммунальных платежей, повышать инфляцию может рост цен на коммунальные услуги, отмечает эксперт.
Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации
Приросли таблетками и танками
Позитивная волна роста промпроизводства, судя по статистике, по территориям прошлась избирательно.
В числе самых успешных - Астраханская область, рост промпроизводства здесь составил 37,2 процента. Также в лидерах Хабаровский край, республики Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Архангельская, Ярославская, Московская области. Промпроизводство в этих регионах выросло более чем на десять процентов.
"Такая обширная география регионов промышленного производства может свидетельствовать о наличии глобальных процессов становления нового индустриального профиля в экономике", - считает директор НИИ статистики Росстата Олег Рыбак.
Смещение акцентов идет в сторону обрабатывающих высокотехнологичных производств. Наряду с традиционными драйверами - Московской и Калужской областями - "выстрелила" промышленность и других регионов, причем не только в европейской части страны, но практически в каждом федеральном округе, указывает Рыбак.
Рост сосредоточен в дальнем окружении Столичного региона, добавляет Владимир Климанов. "К примеру, в Ярославской области практически с нуля возник фармацевтический кластер", - говорит эксперт. А вот рост промпроизводства в Мордовии могла стимулировать реализация мегапроекта 2018 года - чемпионата мира по футболу. Столица региона Саранск примет матчи первенства, в Мордовии, как и в других регионах чемпионата, идет активное строительство новых объектов инфраструктуры.
Кстати, еще один мегапроект - строительство Керченского моста в Крым. Он стимулирует развитие не только самого полуострова, но и Краснодарского края, отмечает Климанов.
Главная позитивная тенденция 2017 года связана с относительно высокими ценами на нефть, а это дает импульс развитию других отраслей экономики. Также чувствуют себя достаточно хорошо многие регионы, где представлен оборонно-промышленный комплекс.
Гособоронзаказ выступает драйвером развития экономики, отмечает эксперт.
Добыть и подоить
Успех регионам обеспечили также отдельные секторы экономики. Абсолютным лидером по темпам роста промпроизводства в стране оказалась Еврейская автономная область.
Показатель в 42 процента достигнут за счет почти пятикратного увеличения добычи полезных ископаемых. Такой ошеломляющий эффект - продолжение тенденций 2016 года, когда в регионе был запущен горно-обогатительный комбинат. Для небольшой территории это событие имело ключевое значение. Кроме того, рост в регионе стимулирует начавшееся строительство моста через Амур в Китай, указывает Владимир Климанов.
Серьезно поддержало рост регионов сельское хозяйство. В лидерах - Тамбовская область. Здесь сельхозпроизводство выросло на 14,1 процента за счет животноводства. Традиционно сильны в аграрном секторе Курская, Астраханская области. В числе лидеров по темпам роста также Чеченская Республика.
Даже суровый климат, как оказалось, развитию сельского хозяйства не помеха. В передовики записалась даже Томская область. Благодаря животноводству в регионе сельское хозяйство показало рост на 14,8 процента. Наиболее удачливыми оказались дальневосточники, где рост аграрного производства составил 8,8 процента, отмечает Олег Рыбак. В минус ушли только регионы северо-запада, что, возможно, стало результатом холодного лета.
А вот строители, к сожалению, не смогли порадовать устойчивыми положительными результатами. За прошедший год отрасль так и не преодолела тенденцию спада. За год объем строительных работ сократился на 1,4 процента, добавляет эксперт.
В целом в числе отстающих оказались Ивановская область, республики Коми, Удмуртия, Калмыкия, Чукотка. Здесь пока не нашли точки опоры.
Бизнес-план на 2018 год
Отличительной особенностью 2017 года стало восстановление позитивной динамики экономического развития экономики, поддержанное ростом инвестиций в основной капитал, отмечают эксперты.
Несмотря на продолжающееся санкционное давление на предприятия в энергетическом секторе, рост дефицита инвестиционных ресурсов, страна смогла адаптироваться, говорит Олег Рыбак. Происходит процесс относительного выравнивания темпов роста экономического развития, уже нет удручающей дифференциации среди регионов, отмечает он.
Адаптироваться к новым макроэкономическим условиям регионам помогает вовлечение в производство конкурентоспособных локальных ресурсов, добавляет ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Однако важной проблемой остается дилемма неравенства и эффективности регионального развития. Повышение вклада регионов с высоким производственным, трудовым, финансовым, природно-сырьевым потенциалом поддерживает динамику экономического развития, но и усиливает территориальные диспропорции, уточняет она.
Кроме того, в стране в целом достигнут предел импортозамещения. Рынок насыщен продовольствием, произошло замещение в машиностроительных сегментах, говорит Владимир Климанов. Поддержать дальнейшее развитие экономики должны новые крупные проекты в регионах.
Например, точки роста появляются на Дальнем Востоке. Ожидаемое строительство газохимического комбината в Амурской области оживляет экономику региона, приводит он пример.
"Если вспомнить Послание президента Федеральному Собранию, то можно отметить, что определенным драйвером должно стать жилищное строительство. Поставлена задача существенно увеличить ввод жилья", - говорит Климанов. Можно ожидать, что по-прежнему будут активны те регионы, где сосредоточен оборонно-промышленный комплекс, добавляет эксперт.
Большое значение также будет иметь сокращение разрыва в доходах и повышение уровня жизни населения в 2018 году.
"Радикальное снижение бедности возможно в случае модернизации модели экономического развития, ориентированной на создание высокотехнологичных рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, повышение предпринимательской активности населения и расширение финансирования социальной сферы", - отмечает Ольга Изряднова. Восстановление промышленности в подавляющем числе регионов дает основание для позитивных оценок перспектив российской экономики. Но для выхода регионов на траекторию устойчивого развития еще придется потрудиться, отмечают эксперты.
Рожаем меньше, но и умираем реже
При этом ситуация по стране крайне неоднородная. Есть регионы-рекордсмены как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Итак, всего в нашей стране в 2017 году родилось на тысячу человек населения 11,5 детей. Годом раньше показатель был 12,9. Параллельно ушло из жизни 12,4 человека на тысячу россиян, а в 2016 году - 12,9. Таким образом, естественная убыль населения составила минус 0,9 человека на тысячу. Годом раньше она была минус 0,01.
"Снижение рождаемости произошло в первую очередь из-за того, что меняется половозрастная структура населения, и не в лучшую сторону", - комментирует данные статистики "Российской газете" заместитель директора Института демографии НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Захаров. Он пояснил, что на первый план выходит малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы прошлого века. А демографический провал в тот период был обусловлен аналогичным провалом в 1960-е годы, а он в свою очередь - провалом в 1940-е, когда из-за войны рождалось очень мало детей. Вот и сейчас в детородный возраст вступили молодые мужчины и женщины, которых меньше, чем в предыдущем поколении, соответственно, родить больше детей они физически не могут.
"Это эхо прошлых войн еще долго будет влиять на рождаемость", - говорит Захаров. И продолжает: "Но не только оно определяет, сколько детей будет появляться на свет".
Все опросы, которые проводились в России на протяжении трех последних десятилетий не показывают никаких изменений с точки зрения желания иметь определенное количество детей. И эти желания не обеспечивают простое воспроизводство населения. То есть на массовом уровне не увеличивается число людей, желающих иметь трое и более детей.
Более того, начиная с поколения 1910 года рождения, семьи рожали меньше детей, чем необходимо для простого прироста населения. А это как минимум 2,1 ребенка на одну женщину или 2,5 ребенка на семейную пару. То есть прирост населения будет обеспечен, если каждая вторая семья будет многодетной. Сейчас же одна женщина в России рожает в среднем 1,6 ребенка. "И ничего не изменится, пока не изменится отношение россиян к рождаемости", - считает Захаров.
Впрочем, коэффициент рождаемости в России примерно такой же, как в Европе. Там есть страны, где он выше, например, Франция, Швеция, где он 1,9 на женщину. И есть, где ниже - Италия, Испания, Греция, Португалия, значительная часть стран Восточной Европы. "В Швеции рождаемость не меняется уже шесть десятилетий, а во Франции почти четыре десятилетия", - продолжает эксперт.
Если смотреть в разрезе регионов, то мы увидим, что меньше всего детей родилось в Ленинградской области - 8,4 на тысячу человек населения, в Мордовии - 8,5, в Тамбовской области - 8,6, в Пензенской - 8,9. Больше всего - в Тыве - 23,2 ребенка на тысячу жителей, в Чечне - 21,3, в Ненецком автономном округе - 18,5, в Республике Алтай - 18.
Умерло людей меньше всего в Ингушетии - 3,2 человека на тысячу населения, в Чечне - 4,6, в Дагестане - 5,1, в Тюменской области - 7,9.
А больше всего - в Псковской области - 17,4 на тысячу жителей, в Новгородской области - 17,1, в Тверской области - 16,9, в Тульской - 16,5.
Такой разброс эксперт объясняет очень просто - в регионах с высокой смертностью, как правило, пожилых жителей больше, чем молодых, и они уходят из жизни. Этим же объясняется и высокая рождаемость в ряде регионов - чем больше молодежи в них живет, тем больше детей у них появляется на свет. Есть, конечно, еще религиозные, культурные традиции, поощряющие многодетность. Но есть и тревожная тенденция.
По словам Сергея Захарова, все больше жителей мира (и эта тенденция не обошла стороной Россию и добралась до Кавказских регионов, где традиционно была высокая рождаемость) стремятся к "идеальной двухдетной модели семьи".
"На Кавказе, в Тыве переход к низкой рождаемости еще не завершился, но их жители вступили на этот путь, хоть и на несколько десятилетий позже, чем Центральная Россия, поэтому у них сейчас еще число детей в семьях больше, чем в Центральной России. Но этот переход очень быстро происходит. И Кавказ в этом смысле уже неоднороден. Там есть народы, у которых рождаемость не очень сильно отличается от Центральной России", - констатирует эксперт.
"Идеальная двухдетная модель семьи" сформировалась во всем развитом мире во второй половине XX века, начиная с 60-х годов и не меняется на протяжении шестидесяти лет. Это идеал размера семьи, к которому стремятся люди, добавил он.
По мнению Захарова, для того, чтобы в России начался прирост населения, несмотря на демографическую яму и малодетную ментальность жителей, нужна грамотная миграционная политика, которая позволит привлечь в страну "нужных" ей новых жителей.
Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 году
На переезд в другой регион семьи решаются не только из-за более высокой зарплаты
В цифрах картина выглядит так. Москва пополнилась на 111 тысяч человек. Миграционный прирост в Московской области составил 83 тысячи новых жителей, в Петербурге - 64,5 тысячи, Ленинградской области - 30,8 тысячи. Краснодарском крае - 34,9 тысячи. Новосибирской, Воронежской, Калининградской областях - по 10 тысяч, Тюменской -15,6 тысячи.
Покинуло больше всего жителей Республику Дагестан - 12 716 человек, Омскую область - 9853 жителя, Оренбургскую - 8914 человек.
По мнению руководителя научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения МПСУ Ольги Воробьевой, мотив для переезда может быть много. Это и возможность найти хорошую работу с достойной зарплатой. Этот фактор является ключевым как для внутренних и для внешних мигрантов.
Комфортность и безопасность жизни - чем она выше, чем больше человек из числа россиян и иностранцев будут считать регион привлекательным. Для молодых мигрантов (а самыми легкими на подъем являются люди 20-35 лет) большое значение имеет культурная жизнь и интересный разнообразный досуг. Кроме того, люди предпочитают уезжать туда, где лучше климат или экология, продолжает Ольга Воробьева.
Для того чтобы люди не концентрировались в нескольких регионах России, "оголяя" свои родные места, экономическая и культурная политика должна ориентироваться на выравнивание ситуации по стране, подтягивая уровень отстающих регионов к уровню передовых."И было бы хорошо, если бы среди критериев оценки работы губернаторов появился пункт - миграционный приток или отток населения", - добавляет Воробьева. Тогда они были бы просто вынуждены создавать привлекательные условия для жизни на вверенной им территории.
Где жилья больше?
Лидером строительства стало жилье экономического класса: его возведено, по данным минстроя, 56,4 процента от общего объема ввода и на 11,2 процента больше прошлого года.
"Сегодня кардинально меняется модель рынка недвижимости, - считает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. - Если раньше застройщики делали упор на "элитку" и бизнес-класс, то сегодня они переориентируются именно на массовое жилье". Подстегнул к такому пересмотру ориентиров, по мнению эксперта, именно кризис. Дорогое жилье стало оставаться невостребованным. А зачем строить то, что не продается?
"Кризис наглядно продемонстрировал и то, насколько была завышена стоимость жилья в крупных городах, - подчеркивает Репченко. - Завышали эту стоимость перекупщики и те, кто приобретал инвестиционное жилье. С падением доходов дополнительные квартиры не на что стало покупать. Все они вышли в свободную продажу и произошло "сдутие пузыря". Цены начали падать. Это в общем-то естественный процесс. Как только изначально дорогой продукт выходит в массы, его стоимость начинает падать. Так было с дорогими телефонами, автомобилями".
Что касается регионов-лидеров по объему строительства, то, по мнению Репченко, они традиционны. Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург - неизменные точки притяжения региональных мигрантов. Поэтому жилье там всегда будет строиться и находить своих владельцев.
Краснодарский край - единственный регион в России с постоянным теплым климатом - сегодня все больше россиян рассматривают в качестве "дальней дачи". Все больше людей переезжают в теплые края с выходом на пенсию.
Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 году
Реальные доходы граждан притормозили снижение
В прошлом году реальные денежные доходы населения снизились на 1,1 процента по сравнению с 2016 годом, следует из данных Росстата. В 2016 году (по сравнению с 2015 годом) этот же показатель снизился на 5,6 процента.
По словам аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, показатель 2017 года улучшился благодаря небольшому росту номинальных зарплат, а также повлиявшим на статистику единовременным выплатам пенсионерам. Кроме того, на замедление падения реальных доходов населения повлияла низкая инфляция, добавляет он. По итогам 2017 года инфляция составила 2,5 процента, это самый низкий ее показатель за всю постсоветскую историю России. В начале 2018 года годовая инфляция продолжила замедляться, по итогам февраля она составила 2,2 процента. Однако многолетнее падение доходов пока не трансформировалось в рост реальных доходов, что является одним из самых сильных факторов, сдерживающих экономический рост, говорит Кочетков.
В 2018 году он не ждет существенного роста реальных доходов населения. "Тем не менее, если будут сохраняться прежние тенденции роста зарплат и доходов социальных групп населения, а также инфляция останется на низком уровне, то можно рассчитывать на нулевую динамику или даже небольшой рост в пределах одного-полутора процентов", - допускает Кочетков. На текущий год ожидается рост ВВП в диапазоне полутора-двух процентов, что должно способствовать росту занятости населения и улучшению ситуации с доходами, добавляет аналитик.
Из статистики Росстата следует, что реальные доходы населения сильнее всего просели в Ямало-Ненецком автономном округе - на 14,3 процента. По мнению Кочеткова, в регионе могут существенно изменяться цифры доходов из-за реализации различных газовых проектов. "Фактически наиболее емкая фаза "Ямал-СПГ" уже пройдена, и в дальнейшем данный проект не будет требовать вливаний в прежнем объеме. Соответственно, в регионе статистически заметно меняется трудовой состав населения и оплата его трудовой деятельности", - говорит аналитик.
Лидером по росту реальных денежных доходов относительно 2016 года в прошлом году стал Крым, следует из данных Росстата. Этот показатель на полуострове увеличился на 13,1 процента. "В Крыму наблюдается иная картина активизации экономической деятельности в связи с тем, что на полуострове необходимо модернизировать почти все. Строится мост через Керченский пролив, развивается туристическая сфера, сельское хозяйство, производства. Соответственно, рынок труда испытывает некоторый кадровый голод, что приводит к росту оплаты труда, а через нее - и реальных доходов населения", - рассказывает Кочетков.
Ранее аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды" (может не отражать официальную позицию регулятора) писали, что в начале 2018 года потребительские настроения населения значительно улучшились. По их мнению, это обстоятельство, выраженное в первую очередь в готовности совершать крупные покупки в том числе и в кредит, в ближайшие месяцы выступит ключевым фактором поддержки потребительского спроса. По прогнозу аналитиков ЦБ, в 2018 году номинальные зарплаты россиян продолжат расти с высокой долей вероятности. В бюллетене говорилось о возможном росте на 2,5 процентных пункта.
Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 году
Покупатели вернулись в магазины
Покупать россияне стали больше во всех регионах, а кое-где, например в Московской области, прирост розничного товарооборота достиг максимальных значений - 6,6 процента.
Можно ли по этому показателю судить, что социально-экономическое положение населения наконец улучшилось?
И да, и нет, считает директор Научно-исследовательского института статистики Росстата Олег Рыбак.
По словам собеседника "Российской газеты", в торговле существует обширная система перекупщиков, которые "накидывают" свой процент к стоимости товара, тем самым повышая и величину розничного товарооборота. Для оценки степени участия населения в покупках лучше пользоваться данными о расходах на эти цели.
"В 2017 году на товары и услуги россияне тратили в среднем 75 процентов своих доходов, в том числе 56 процентов на приобретение товаров. Сопоставление этих величин с данными за 2016 год показывают, что население израсходовало на покупки и услуги больше почти на два процента", - объясняет Олег Рыбак.
Фоном стало продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения. Несмотря на низкую инфляцию в 2,5 процента, в 2017 году они уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 1,7 процента. Только в четверти регионов имело место небольшое увеличение этого показателя.
Основной вывод из данных Росстата по социально-экономическому развитию регионов: рост потребительских расходов на товары и услуги стал возможен не столько из-за прибавки денег в кошельках, а из-за перераспределения средств со сбережений и уменьшения покупки населением долларов и евро. Проще говоря, россияне стали меньше откладывать "на черный день", замечает эксперт. Отсюда и более частые походы по магазинам.
Не менее важный индикатор - потребительская корзина. Изменение ее стоимости в течение года вполне укладываются в инфляцию. Хотя и немного опережают ее. По итогам 2017 года фиксированный набор потребительских товаров и услуг подорожал на 3,5 процента.
Наиболее заметно, как показывают данные Росстата, стоимость потребительской корзины увеличилась в Центральном федеральном и Северо-Западном округах - более чем на 4 процента. В Сибири и на Дальнем Востоке прирост составил 2-3 процента.
По словам Олега Рыбака, как раз на примере потребительской корзины очень хорошо видны региональные различия. Тот же платежеспособный спрос, который в конечном счете и предопределяет реальную стоимость товаров и услуг. Чем больше наполнена потребительская корзина, тем выше благосостояние населения в регионе.
Не последнюю роль играют и климатические особенности, от них зависит структура минимального набора. Северянам в отличие от жителей южных регионов необходимо калорийное питание, теплые вещи. Вся доставка продукции происходит через "северный завоз". Априори стоимость такого минимального набора будет выше. Например, в Камчатском крае в декабре 2017 года стоимость минимального набора составляла 24,4 тысячи рублей, тогда как в Ингушетии - 12,3 тысячи рублей, что почти вдвое меньше.
Тем временем потребительский спрос продолжит расти. Этому будут способствовать и показатели инфляции. Ее темпы в прошлом году были как никогда низкие. В январе этого года тенденция продолжилась: инфляция достигла исторического минимума в 2,2 процента к январю 2017-го.
Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в своем мартовском мониторинге прогнозируют, что при отсутствии инфляционных шоков рост цен в этом году может вновь, как и в 2017-м, оказаться ниже целевого значения Центрального банка РФ.
Аналитики напоминают, что начиная с июля 2017 года инфляция находится ниже целевого уровня в 4 процента. И ее отклонение от него продолжает увеличиваться. В январе этого года инфляция оказалась на 0,3 процента меньше января 2017 года.
"Наибольший вклад в замедление инфляции внесла динамика снижения цен на продовольственные товары", говорится в мониторинге. Но, похоже, этот тренд 2018-го уже на исходе. "По всей видимости, прогнозируют эксперты, в ближайшие месяцы по мере исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции темп роста цен на товары этой группы ускорится". Но это продлится до нового урожая. А потом цены могут снова сбавить обороты. Не исключены и нулевые недельные инфляции.
Что касается непродовольственных товаров, то темп роста их цены тоже снизился. В январе 2018-го в годовом исчислении они подорожали на 2,6 процента (год назад - на 0,2 процента больше).
Кстати, по данным Росстата, в 2017 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил более 48 процентов, непродовольственных товаров - около 52 процентов.
Наибольший вклад в инфляцию на потребительском рынке пока вносят платные услуги. Они прибавили в цене 3,9 процента (годом ранее - на 0,5 процента было больше).
В своем мониторинге эксперты РАНХиГС и Института Гайдара отмечают, что драйвером удорожания платных услуг стал рост цен на услуги образования (на 7,5 процента), а также на услуги связи, зарубежный туризм и дошкольное воспитание (по 4,7 процента каждый).
Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 году
Кемеровская область вышла в лидеры по профициту бюджета
Росстат подсчитывал исполнение консолидированных бюджетов регионов (казна субъекта Федерации совместно с бюджетами муниципалитетов). Три из восьми федеральных округов оказались в дефиците - это Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.
Дефицит общего федерального консолидированного бюджета составил в прошлом году 51,9 миллиарда рублей. Таким образом, он существенно вырос - в данных Росстата за 2016 год говорилось о дефиците в 12,6 миллиарда рублей. По оценке эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, рост дефицита пришелся в основном на муниципалитеты из-за изменения нормативов распределения НДФЛ в бюджеты муниципальных образований.
Рекордсменом по дефициту консолидированного бюджета (в денежном выражении) в 2017 году снова стал Санкт-Петербург с показателем почти 43 миллиарда рублей. В 2016 году город также занимал первую строчку с дефицитом чуть выше 19 миллиардов рублей. По словам Анисимовой, Санкт-Петербург исчерпал возможности по финансированию дефицита за счет использования остатков средств на счетах и ожидаемо вышел на рынок заимствований. "В 2017 году существенно возросло финансирование социально значимых отраслей - это образование (плюс 17 миллиардов рублей), здравоохранение (плюс 14 миллиардов), транспорт (плюс 10 миллиардов ), соцполитика и ЖКХ (по 9 миллиардов). Город тратит на капитальное строительство - одни только капитальные вложения в объекты госсобственности возросли за год на семь миллиардов", - говорит аналитик.
Лидером по профициту бюджета стала Кемеровская область с показателем 20,8 миллиарда рублей. По словам Анисимовой, профицит бюджета региона обусловлен значительным ростом поступлений по налогу на прибыль: в 2017 году они превысили 50 миллиардов рублей, это более чем в два раза выше показателей за 2016 год. "Такой рост - следствие высоких цен на уголь. Профицит бюджета позволил сократить долг (чистое погашение составило 6,95 миллиарда рублей) и сформировать финансовые резервы", - рассказывает Анисимова.
По прогнозу аналитика, по итогам 2018 года дефицит федерального консолидированного бюджета "высоко вероятен", но,скорее всего, он не будет большим. Регионы будут вынуждены вести осторожную политику расходования средств из-за ограничения возможностей привлекать долг. "Налоговая база муниципальных образований ограничена, а объем расходов снизить сложно (это в значительной степени ЖКХ и образование, сокращения по этим статьям очень чувствительны)", - отмечает Анисимова.
Исполнение консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 2017 году (по оперативным данным Федерального казначейства)