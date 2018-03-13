При этом ситуация по стране крайне неоднородная. Есть регионы-рекордсмены как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Итак, всего в нашей стране в 2017 году родилось на тысячу человек населения 11,5 детей. Годом раньше показатель был 12,9. Параллельно ушло из жизни 12,4 человека на тысячу россиян, а в 2016 году - 12,9. Таким образом, естественная убыль населения составила минус 0,9 человека на тысячу. Годом раньше она была минус 0,01.

"Снижение рождаемости произошло в первую очередь из-за того, что меняется половозрастная структура населения, и не в лучшую сторону", - комментирует данные статистики "Российской газете" заместитель директора Института демографии НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Захаров. Он пояснил, что на первый план выходит малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы прошлого века. А демографический провал в тот период был обусловлен аналогичным провалом в 1960-е годы, а он в свою очередь - провалом в 1940-е, когда из-за войны рождалось очень мало детей. Вот и сейчас в детородный возраст вступили молодые мужчины и женщины, которых меньше, чем в предыдущем поколении, соответственно, родить больше детей они физически не могут.

"Это эхо прошлых войн еще долго будет влиять на рождаемость", - говорит Захаров. И продолжает: "Но не только оно определяет, сколько детей будет появляться на свет".

Все опросы, которые проводились в России на протяжении трех последних десятилетий не показывают никаких изменений с точки зрения желания иметь определенное количество детей. И эти желания не обеспечивают простое воспроизводство населения. То есть на массовом уровне не увеличивается число людей, желающих иметь трое и более детей.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Более того, начиная с поколения 1910 года рождения, семьи рожали меньше детей, чем необходимо для простого прироста населения. А это как минимум 2,1 ребенка на одну женщину или 2,5 ребенка на семейную пару. То есть прирост населения будет обеспечен, если каждая вторая семья будет многодетной. Сейчас же одна женщина в России рожает в среднем 1,6 ребенка. "И ничего не изменится, пока не изменится отношение россиян к рождаемости", - считает Захаров.

Впрочем, коэффициент рождаемости в России примерно такой же, как в Европе. Там есть страны, где он выше, например, Франция, Швеция, где он 1,9 на женщину. И есть, где ниже - Италия, Испания, Греция, Португалия, значительная часть стран Восточной Европы. "В Швеции рождаемость не меняется уже шесть десятилетий, а во Франции почти четыре десятилетия", - продолжает эксперт.

Если смотреть в разрезе регионов, то мы увидим, что меньше всего детей родилось в Ленинградской области - 8,4 на тысячу человек населения, в Мордовии - 8,5, в Тамбовской области - 8,6, в Пензенской - 8,9. Больше всего - в Тыве - 23,2 ребенка на тысячу жителей, в Чечне - 21,3, в Ненецком автономном округе - 18,5, в Республике Алтай - 18.

Умерло людей меньше всего в Ингушетии - 3,2 человека на тысячу населения, в Чечне - 4,6, в Дагестане - 5,1, в Тюменской области - 7,9.

А больше всего - в Псковской области - 17,4 на тысячу жителей, в Новгородской области - 17,1, в Тверской области - 16,9, в Тульской - 16,5.

Такой разброс эксперт объясняет очень просто - в регионах с высокой смертностью, как правило, пожилых жителей больше, чем молодых, и они уходят из жизни. Этим же объясняется и высокая рождаемость в ряде регионов - чем больше молодежи в них живет, тем больше детей у них появляется на свет. Есть, конечно, еще религиозные, культурные традиции, поощряющие многодетность. Но есть и тревожная тенденция.

По словам Сергея Захарова, все больше жителей мира (и эта тенденция не обошла стороной Россию и добралась до Кавказских регионов, где традиционно была высокая рождаемость) стремятся к "идеальной двухдетной модели семьи".

"На Кавказе, в Тыве переход к низкой рождаемости еще не завершился, но их жители вступили на этот путь, хоть и на несколько десятилетий позже, чем Центральная Россия, поэтому у них сейчас еще число детей в семьях больше, чем в Центральной России. Но этот переход очень быстро происходит. И Кавказ в этом смысле уже неоднороден. Там есть народы, у которых рождаемость не очень сильно отличается от Центральной России", - констатирует эксперт.

"Идеальная двухдетная модель семьи" сформировалась во всем развитом мире во второй половине XX века, начиная с 60-х годов и не меняется на протяжении шестидесяти лет. Это идеал размера семьи, к которому стремятся люди, добавил он.

По мнению Захарова, для того, чтобы в России начался прирост населения, несмотря на демографическую яму и малодетную ментальность жителей, нужна грамотная миграционная политика, которая позволит привлечь в страну "нужных" ей новых жителей.

Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 году