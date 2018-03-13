Рухнули цены на самый популярный iPhone в России

На отечественном рынке наблюдается активное снижение цен на смартфоны производства Apple, включая модели предыдущих поколений. В частности, заметно подешевел смартфон iPhone SE с 32 гигабайтами постоянной памяти, сообщает Hi-tech Mail.ru.

По данным издания, которое проводит мониторинг розничных цен, в настоящее время стоимость самого маленького смартфона Apple, имеющего аппаратную начинку, схожую с iPhone 6s, упала до 17-18 тысяч рублей у небольших продавцов.

Крупные поставщики предлагают аппарат по цене в среднем от 18 до 19 тысяч рублей. За сравнимую сумму можно приобрести новейший Nokia 6 на Android.

Отмечается, что по состоянию на конец декабря 2017 года iPhone SE являлся самым популярным смартфоном Apple в России.

Напомним также, что дешевеют и другие смартфоны, которые относятся к классу бюджетных - в частности, Samsung Galaxy A8, которые за полтора месяца упали в цене почти на четверть.