Рухнули цены на самый популярный iPhone в России

13.03.2018, 14:52 Текст: Антон Благовещенский

На отечественном рынке наблюдается активное снижение цен на смартфоны производства Apple, включая модели предыдущих поколений. В частности, заметно подешевел смартфон iPhone SE с 32 гигабайтами постоянной памяти, сообщает Hi-tech Mail.ru.

По данным издания, которое проводит мониторинг розничных цен, в настоящее время стоимость самого маленького смартфона Apple, имеющего аппаратную начинку, схожую с iPhone 6s, упала до 17-18 тысяч рублей у небольших продавцов.

Крупные поставщики предлагают аппарат по цене в среднем от 18 до 19 тысяч рублей. За сравнимую сумму можно приобрести новейший Nokia 6 на Android.

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Отмечается, что по состоянию на конец декабря 2017 года iPhone SE являлся самым популярным смартфоном Apple в России.

Напомним также, что дешевеют и другие смартфоны, которые относятся к классу бюджетных - в частности, Samsung Galaxy A8, которые за полтора месяца упали в цене почти на четверть.

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