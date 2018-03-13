Рынок акций в РФ открылся снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,1%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов Московской биржи снизился к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2315,03 пункта. Индекс РТС также потерял 0,1% до 1282,3 пунктов.

"Мы не ждем существенных движений до публикации статистики по инфляции в Штатах в феврале - от этого во многом будет зависеть решение ФРС по ставке. Консенсус-прогноз говорит об ускорении годовой инфляции до 2,2% по сравнению с 2,1% месяцем ранее, - комментирует аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. - До вечера мы также не ждем сильных колебаний российской валюты".

Аналитик считает, что работает и предвыборный фактор. Часть инвесторов будет покупать бумаги в расчете на их подорожание после объявления итогов выборов.

Рынок нефти находится в ожидании данных по запасам от Американского института нефти. Они способны вызвать движение на рынке "черного золота", но в довольно узком коридоре: 63,7-67 доллара за баррель.