Савченко вызвали на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала Надежду Савченко на допрос для дачи показаний по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов.

Повестки были переданы в аппарат Верховной рады в понедельник, но Савченко успела покинуть страну - уехала на международную конференцию.

"Если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то завтра она должна быть в СБУ", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как пишет агентство "Интерфакс", сестра депутата Вера Савченко заявила, что "по возвращении Надежда охотно пообщается со всеми главами". Напомним, Рубан был задержан 8 марта при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. При обыске его машины сотрудники СБУ нашли большое количество оружия.