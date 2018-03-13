Уникальный новый учебно-тренировочный комплекс "Штурм" отныне будут осваивать не только российские, но и сербские спасатели.

Эта отечественная разработка незаменима для начинающих пожарных, которые только учатся карабкаться по стенам с помощью лестниц и проникать внутрь задымленных зданий с незнакомым расположением помещений. С помощью комплекса можно, скажем, также отрабатывать приемы спасения с высоты с помощью технологий промышленного альпинизма.

"Штурм" - это многофункциональный симулятор различных ситуаций, происходящих на реальных пожарах. Он создает условия, максимально приближенные к реальным, и представляет многоэтажное сооружение контейнерного типа, состоящее из 6 стандартных высоких морских контейнеров типа High Cube.

Эту "башню" из контейнеров можно штурмовать, заливать водой, проникать внутрь, отрабатывать на ней приемы вскрытия металлоконструкций, перекрытий, решеток на окнах, осваивать приемы тактической вентиляции на пожаре, формировать навыки работы на кровле с различными углами наклона и многое другое.

В состав комплекса входит также лабиринт "Выживания" с меняемой конфигурацией и препятствиями. Плюс - модуль с меняемыми элементами для вскрытия различных конструкций

Помимо "башни" есть еще и пункт управления, позволяющий варьировать упражнения и избегать стандартных повторяемых ситуаций.

На днях комплекс установлен в Российско-сербском гуманитарном Центре в городе Ниш. Руководство Центра уже оценило возможности тренажера, подобных которому до сих пор не было во всей Республике Сербия. В МЧС полагают, что "Штурм" станет неотъемлемой частью системы учебы сотрудников пожарно-спасательных бригад Сербии. Этим комплексом уже заинтересовалось руководство чрезвычайных служб соседних Балканских стран.