Сергей Кисляк объяснил, почему США весь мир пытаются "обучить"

Новости

Беларусь намерена реализовать договоренности с Индией на высшем уровне 15:55
На Бермудах нашли бутылку с загадочным посланием 15:54
Судья Вилков после грубых ошибок продолжит работу в ФНЛ 15:53
Датский принц стал моделью 15:51
В Краснодаре пройдет фестиваль белорусского кино 15:51
Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео 15:51
В Казани состоится крупнейший предпринимательский форум 15:49
В Москве объявили "желтый" уровень опасности 15:45
Под Липецком многодетную мать арестовали за убийство ветерана 15:42
Владимир Путин приедет на Крымский мост 15:35
На Дону осудили водителя автобуса за ДТП с четырьмя погибшими 15:35
Агентство по технологическому развитию занялось импортозамещением в ТЭК 15:31
"ВТБ Арена парк" желает удачи "Зарядью" и "Лужникам" на выставке MIPIM 15:30
Минск утвердил соглашение с Россией об охране "Заповедного Поозерья" 15:30
Дворкович: Власти поддержат "Газпром" из-за угроз ареста его активов 15:28
Жителя Ямала убило вышкой, которую он пытался срубить на дрова 15:27
Савченко требует от СБУ лично пригласить ее на допрос 15:25
Китай запланировал масштабную реформу правительства 15:25
Президент ПАОКа Саввиди принес извинения за свое поведение 15:24
Чрезмерную сонливость назвали симптомом опасной болезни 15:22
Иркутские химики создали средство от свиного гриппа 15:14
Полиция изучает подозрительные посылки, присланные в парламент Британии 15:14
Владимир Путин приехал в Дагестан 15:09
Китай улучшит защиту интеллектуальной собственности 15:07
Гранатометы АГС-17 "Пламя" хорошо зарекомендовали себя в Сирии 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 15:41
Рубрика: Власть

Сергей Кисляк объяснил, почему США весь мир пытаются "обучить"

Текст: Владислав Воробьев
Американцы считают себя исключительной нацией, которая чуть ли не Богом помазана учить других. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал экс-посол РФ в США, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Что же касается вмешательства в наши дела, строго говоря, американцы всегда вмешивались. Они считают себя исключительной нацией, которая чуть ли не Богом помазана учить других, - подчеркнул он. - Собственное представление об общечеловеческих ценностях США стараются всеми доступными им средствами навязывать остальным".

Фото: REUTERS/Mike Segar
В Совфеде назвали "лживым выпадом" заявление Хейли по Сирии

По словам Кисляка, с каждым годом Вашингтону все труднее удается всех учить. "Штаты, безусловно, теряют позиции доминирующей в мире силы. Китай уже сравнялся с США по экономической мощи. ЕС постепенно становится фактором не только экономическим, но и политическим. Уже не классический Запад, а Азия является главной зоной перспективного роста", - пояснил сенатор.

"Россия на этом фоне не просто встала с колен, а расправила плечи, - заметил Сергей Кисляк. - И теперь готова отстаивать свои жизненные, национальные интересы. Американцы все это видят. Они же не глупые люди. Но принять им это очень трудно. В итоге вместо того, чтобы работать вместе, создавать новую систему общей безопасности, они продолжают цепляться за идею своего исключительного превосходства".

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в Дагестан
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады