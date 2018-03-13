Сергей Кисляк объяснил, почему США весь мир пытаются "обучить"

Американцы считают себя исключительной нацией, которая чуть ли не Богом помазана учить других. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал экс-посол РФ в США, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Что же касается вмешательства в наши дела, строго говоря, американцы всегда вмешивались. Они считают себя исключительной нацией, которая чуть ли не Богом помазана учить других, - подчеркнул он. - Собственное представление об общечеловеческих ценностях США стараются всеми доступными им средствами навязывать остальным".

По словам Кисляка, с каждым годом Вашингтону все труднее удается всех учить. "Штаты, безусловно, теряют позиции доминирующей в мире силы. Китай уже сравнялся с США по экономической мощи. ЕС постепенно становится фактором не только экономическим, но и политическим. Уже не классический Запад, а Азия является главной зоной перспективного роста", - пояснил сенатор.

"Россия на этом фоне не просто встала с колен, а расправила плечи, - заметил Сергей Кисляк. - И теперь готова отстаивать свои жизненные, национальные интересы. Американцы все это видят. Они же не глупые люди. Но принять им это очень трудно. В итоге вместо того, чтобы работать вместе, создавать новую систему общей безопасности, они продолжают цепляться за идею своего исключительного превосходства".

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