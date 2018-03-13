Сергей Кисляк рассказал, как он реагировал на травлю в США

В отношениях с США все дается с большим трудом и большим напряжением. Об этом в интервью "Российской газете" заявил экс-посол РФ в США, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

По его словам, к травле, которую устроили ему в Вашингтоне местные политики и СМИ, он был вполне готов. "Я не первый год работал в США. Работал там еще во времена "холодной войны" и давно привык к тому, что в отношениях с США все дается с большим трудом и большим напряжением. Поэтому нынешняя ситуация у меня вызывала скорее грусть. Грусть от того, что американские собеседники скатились до такого невысокого интеллектуального уровня в отношениях с Россией", - заметил Кисляк.

Российский сенатор уверен, что вместе Россия и США смогли бы сделать куда больше, чем враждуя друг с другом. "Казалось бы, понятные вещи. Когда разговариваешь с просвещенными и интеллигентными американцами, а таких немало, они все всё понимают. Грустно, что я закончил свое общение с ними на такой ноте, когда серьезного общения уже не было", - пояснил он.

При этом Кисляк назвал вашингтонские мифы полной ерундой. "В Вашингтоне был запущен миф, что Россия содействовали победе одного из кандидатов. Это полная ерунда. Я в это время работал там, и очень хорошо знаю, что мы готовились в равной степени к победе и госсекретаря Клинтон, и господина Трампа. Никого мы никуда не проводили. Вообще, все это звучит настолько наивно", - подытожил Сергей Кисляк.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".