В Индии нашли необычную статую танцующего Шивы

Ancient stone sculpture of dancing Shiva unearthed at Sambalpur

Seems to be the ‘Chuda’ or ‘Amalaka’ of an ancient temple. It reflects Lord Shiva in Tandava form and since it was protruding from earth, it is believed that there could be a temple beneath. https://t.co/aeHopK6ooK pic.twitter.com/Y1VmoV2k5b — Anshika Shukla (@anshikashukla_) 10 марта 2018 г.

Индийские археологи обнаружили и отреставрировали найденную в деревне Бандха Пара статую бога Шивы Натараджи. Эксперты Индийского национального фонда искусства и культурного наследия уверены, что каменное изваяние было создано в VII или VIII веке. Об этом сообщает The New Indian Express.

Статуя Шивы находилась на берегу озера Деви Бандх. Артефакт, весом около 200 килограммов, использовался в качестве амалаки - каменного диска, который располагался на вершине главной башни индуистского храма и символизировал священный лотос.

По мнению руководителя археологической экспедиции Дипака Панды, статуя танцующего Шивы была преднамеренно повреждена и вначале считалась фигурой танцующей богини Дурга. Однако позже при расчистке изваяния стало ясно, что голову артефакта украшал полумесяц - традиционный символ Шивы Натараджи.

Теперь ученые планируют провести дополнительные раскопки, чтобы изучить местность вокруг исторического памятника и обнаружить разрушенный храм. Как сообщает издание, с 15 января на территории Индии работает семь исследовательских групп, которые документируют исторические памятники вдоль берегов реки Маханади. В рамках проекта археологи изучат города: Самбалпур, Сонепур, Баудх, Ангул, Наягарх и Каттак.

Справка "РГ"

Шива - один из главных богов в индуизме, который олицетворяет собой космическое сознание и статичное мужское начало Вселенной.

Обычно Шива Натараджа изображается танцующим в ореоле из огня, подняв левую ногу и балансируя на теле демона или карлика. Танец символизирует начало цикла "создание-охранение-разрушение", что необходимо для поддержания ритма жизни и создания мира.