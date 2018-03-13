Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в КоАП, резко увеличивающий штрафы за мелкое хулиганство на транспорте.

За брань в адрес стюардессы или трамвайное хамство нарушителю придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно был принят закон, усиливающий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. Однако далеко не всегда у хама получается надебоширить на уголовную статью - его могут остановить и раньше. Как правило хамам, из-за которых порой задерживают рейсы или даже разворачивают самолеты, вменяют статью КоАП "мелкое хулиганство".

Также сегодня в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено наказание за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна. За это нарушителю грозит штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Но в основном авиапассажиры-дебоширы попадают под статью "мелкое хулиганство", так как формально с командиром экипажа не пререкаются, а "всего лишь" напиваются до неприличия и матерятся.

"Не всегда неправомерное и конфликтное поведение пассажиров, например, брань, можно квалифицировать как преступление, - рассказал "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Наверное, было бы излишне осуждать человека по уголовной статье - а судимость сегодня, по сути, становится клеймом в биографии - просто за невоспитанность и грубость. Но ответственность за свое поведение человек, безусловно, должен нести. Лучший выход в данной ситуации - административная и гражданско-правовая ответственность".

Поэтому и предлагается ввести специальную административную ответственность за мелкое хулиганство на транспорте. Усиление санкций может стать профилактикой неправомерного поведения пассажиров, подчеркнул Владимир Груздев.

Кроме того, авиакомпания может предъявить иск пассажиру, если из-за его хулиганских действий компания понесла убытки. Допустим, если самолет из-за поведения хулигана совершил вынужденную посадку, суд взыщет с виновника расходы, связанные с незапланированной посадкой. На практике подобных решений немало. Счета составляют в среднем 150-200 тысяч рублей. Но был и случай, когда с дебоширки, из-за которой развернулся самолет, взыскали 400 тысяч рублей.