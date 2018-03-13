Сирийские войска нашли опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте

Сирийские войска обнаружили на базе боевиков в населенном пункте Шейфуния в Восточной Гуте подпольный цех с опасными химическими материалами, которые использовались для производства отравляющих веществ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Предполагается, что террористы готовились применить эти боеприпасы рядом с позициями сирийской армии, чтобы западные страны могли возложить вину на Дамаск. Об этом предупреждал уже источник в командовании ВС САР.

По его данным, террористы из группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Ахрар аш-Шам" и "Фейлак ар-Рахман" планировали применить хлор в Восточной Гуте.

