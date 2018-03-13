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Рубрика: Происшествия

Посидят без роскоши

Криминала не найдено в вип-камерах "Матросской Тишины"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Следственный комитет РФ закончил доследственную проверку по факту размещения в СМИ информации о вип-камерах в столичном СИЗО "Матросская Тишина".
Отремонтированные камеры в "Матросской Тишине" следователи обнаружили, но преступления в этом нет. Фото: РИА Новости Отремонтированные камеры в "Матросской Тишине" следователи обнаружили, но преступления в этом нет. Фото: РИА Новости
Отремонтированные камеры в "Матросской Тишине" следователи обнаружили, но преступления в этом нет. Фото: РИА Новости

В конце прошлого года заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии, члены которой инспектируют места заключения, Ева Меркачева опубликовала материал, в котором рассказала, что вместе с коллегами обнаружила в "Матросской Тишине" камеры, уровень комфорта в которых сильно удивил всех правозащитников.

Вип-камеры в СИЗО, писала она, мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - большой телевизор, холодильник, белоснежные кровати с новым бельем, стильный подвесной унитаз и другие несвойственные тюрьмам элементы интерьера.

Анализ проверки, а также объяснений опрошенных лиц не выявил данных о какой-либо коррупционной составляющей со стороны сотрудников СИЗО при размещении арестованных в отремонтированные камеры, отметили в Следственном комите.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Такой вывод содержится в постановлении следователя СК РФ об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе, на который ссылается "Интерфакс", отмечается, что в ходе проверки ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату.

Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте. Ранее сообщалось, что камеры были отремонтированы по инициативе подследственного Дионисия Золотова.

Как отмечается в постановлении следователя, в числе прочих был опрошен и Золотов. Он подтвердил, что принимал участие в ремонте камер на основании статьи 27 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в которой говорится о том, что подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО.

Также в ходе проверки выяснилось, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО без конвоя и не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах.

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"Объяснениями опрошенных в ходе проверки лиц, а также имеющимися материалами установлено, что подозреваемые, обвиняемые и осужденные, с соблюдением требований размещены по камерным помещениям. В связи с этим какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным, со стороны администрации не выявлено", - говорится в постановлении следователя.

Адвокат Золотова Иван Миронов также сообщил, что в ходе проверки не были найдены данные о какой-либо коррупционной составляющей при содержании заключенных в СИЗО. "Никакой роскоши там не было и нет, все строительные материалы были поставлены в рамках гуманитарной помощи. В связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано", - цитирует слова адвоката ТАСС.

Фото: Архив "РГ"
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Также он добавил, что его подзащитный Дионисий Золотов уже обратился к администрации изолятора с просьбой возобновить ремонт камер. Как сообщал ранее адвокат Миронов, в СИЗО был осуществлен ремонт пятого этажа второго корпуса, где всего 20 камер. Десять камер были полностью отремонтированы, в других десяти ремонт завершен на 70 процентов. Были полностью заменены трубы, электрика, деревянные окна заменены на пластиковые, отремонтированы коридоры - положена новая плитка, установлены энергосберегающие лампы. Сделан спортзал, постирочная, которая позволяет обслуживать весь корпус.

Но даже несмотря на отсутствие криминальной составляющей, из-за громкой истории с VIP-камерами в "Матросской Тишине" в феврале сменился начальник. Новым руководителем был назначен подполковник внутренней службы Сергей Поздеев, ранее служивший в учреждении в Кировской области.

Кроме того, вскоре все руководители столичных СИЗО получат подробные разъяснения, от кого и когда они могут получать спонсорскую или гуманитарную помощь. Разработку подобных правил для своих подчиненных недавно анонсировал начальник управления ФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз. "Мы сейчас внимательно изучаем все стороны этой процедуры, чтобы сделать ее в будущем полностью прозрачной, - сказал он. - Мы доработаем методические рекомендации, чтобы руководство СИЗО имело правила к действию".

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