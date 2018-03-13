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13.03.2018 11:34
Рубрика: В мире

СМИ: Запад держит "на крючке" 200 руководителей Украины

Текст: Петр Лихоманов

В США и ЕС началось масштабное расследование коррупции на Украине, фигурантами которого стали более двухсот человек из политической и экономической элиты страны. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Я только что вернулся из США, Вашингтона. Перед этим в Берлине был, а до этого в Лондоне. Как раз у основных партнеров Украины по евроинтеграции, по решению вопросов востока. И, что касается нашей элиты, то двести десять руководителей, включая руководителей государства, сейчас по ним проводится оперативное расследование, касаемо их финансовых схем за границей. Это раз. Все выплывает к нашим руководителям", - заявил Маломуж.

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По его словам, западными спецслужбами расследуются "оффшорные махинации" и вывод средств из Украины на сумму более 147 миллиардов долларов. В частности, по словам бывшего главы украинской разведки, особый интерес для следователей представляет глава Нацбанка Валерия Гонтарева, более года назад покинувшая Украину, но все еще занимающая эту высокую должность. Также спецслужбы всерьез изучают показания бежавшего из Украины бизнесмена и депутата Александра Онищенко.

"И Гонтарева, и все те потоки, которые выводились в офшоры. Сейчас будет и Онищенко в той же лузе - он пошел на сделку со следствием. Все это конкретные факты. Альтернатив там не будет, уже цену поставили", - пояснил перспективы нынешних руководителей Украины на Западе Николай Маломуж.

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