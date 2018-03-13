В 2017 году реальные денежные доходы населения (номинальные доходы, скорректированные на инфляцию), по данным Росстата, притормозили темпы снижения в пять раз. По итогам 2018 года показатель может выйти в положительную плоскость.

В прошлом году реальные денежные доходы населения снизились на 1,1 процента по сравнению с 2016 годом, следует из данных Росстата. В 2016 году (по сравнению с 2015 годом) этот же показатель снизился на 5,6 процента.

По словам аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, показатель 2017 года улучшился благодаря небольшому росту номинальных зарплат, а также повлиявшим на статистику единовременным выплатам пенсионерам. Кроме того, на замедление падения реальных доходов населения повлияла низкая инфляция, добавляет он. По итогам 2017 года инфляция составила 2,5 процента, это самый низкий ее показатель за всю постсоветскую историю России. В начале 2018 года годовая инфляция продолжила замедляться, по итогам февраля она составила 2,2 процента. Однако многолетнее падение доходов пока не трансформировалось в рост реальных доходов, что является одним из самых сильных факторов, сдерживающих экономический рост, говорит Кочетков.

Реальные денежные доходы населения в 2018 году могут вырасти впервые за несколько лет

В 2018 году он не ждет существенного роста реальных доходов населения. "Тем не менее, если будут сохраняться прежние тенденции роста зарплат и доходов социальных групп населения, а также инфляция останется на низком уровне, то можно рассчитывать на нулевую динамику или даже небольшой рост в пределах одного-полутора процентов", - допускает Кочетков. На текущий год ожидается рост ВВП в диапазоне полутора-двух процентов, что должно способствовать росту занятости населения и улучшению ситуации с доходами, добавляет аналитик.

Из статистики Росстата следует, что реальные доходы населения сильнее всего просели в Ямало-Ненецком автономном округе - на 14,3 процента. По мнению Кочеткова, в регионе могут существенно изменяться цифры доходов из-за реализации различных газовых проектов. "Фактически наиболее емкая фаза "Ямал-СПГ" уже пройдена, и в дальнейшем данный проект не будет требовать вливаний в прежнем объеме. Соответственно, в регионе статистически заметно меняется трудовой состав населения и оплата его трудовой деятельности", - говорит аналитик.

13,1 процента составил рост реальных денежных доходов населения в Крыму в 2017 году - это рекордный показатель по стране

Лидером по росту реальных денежных доходов относительно 2016 года в прошлом году стал Крым, следует из данных Росстата. Этот показатель на полуострове увеличился на 13,1 процента. "В Крыму наблюдается иная картина активизации экономической деятельности в связи с тем, что на полуострове необходимо модернизировать почти все. Строится мост через Керченский пролив, развивается туристическая сфера, сельское хозяйство, производства. Соответственно, рынок труда испытывает некоторый кадровый голод, что приводит к росту оплаты труда, а через нее - и реальных доходов населения", - рассказывает Кочетков.

Ранее аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды" (может не отражать официальную позицию регулятора) писали, что в начале 2018 года потребительские настроения населения значительно улучшились. По их мнению, это обстоятельство, выраженное в первую очередь в готовности совершать крупные покупки в том числе и в кредит, в ближайшие месяцы выступит ключевым фактором поддержки потребительского спроса. По прогнозу аналитиков ЦБ, в 2018 году номинальные зарплаты россиян продолжат расти с высокой долей вероятности. В бюллетене говорилось о возможном росте на 2,5 процентных пункта.

Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 году