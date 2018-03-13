Удивившая соцсети собака с человеческим лицом попала на видео

Пес по кличке Йоги, удививший пользователей соцсетей "человеческой" внешностью, попал на видео.

Короткий ролик с собакой выложила на Facebook ее хозяйка после того, как фото Йоги прокомментировали более 600 человек на платформе Reddit.

Пользователи сошлись во мнении, что пес "выглядит так, как будто у него человеческое лицо". В этом смысле людей больше всего поразили глаза и губы животного.

Впрочем, среди оставивших комментарии нашлись и те, кого вид Йоги испугал.

- Мне очень жаль собаку, потому что она, возможно, милая, но вместе с тем и ужасающая. Мне кажется, будто в ее тело заточили бородатого мужчину с карими глазами, - написал пользователь istara.