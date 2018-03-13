Спецкомитет конгресса США не нашел доказательств сговора РФ и Трампа

Члены специального комитета палаты представителей США не нашли доказательств якобы имевших место контактов между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и Москвой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представленный доклад, который насчитывает 150 страниц.

"Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи", - заявил республиканец Майкл Конуэй, возглавлявший расследование.

Он добавил, что к аналогичному выводу пришли и сотрудники ЦРУ, занимавшиеся расследованием "вмешательства России" в американские президентские выборы в 2016 году.

Ранее Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.



