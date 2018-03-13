США заявили, что готовы соперничать с Россией на европейском рынке газа

Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в страны Европы. Об этом РИА Новости заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

По ее словам, США уже соперничают с Россией на глобальном рынке нефти и сжиженного природного газа. "Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ", - отметила Оудкирк. В то же время она признала, что объемы поставок, которые могут осуществить американские компании в Европу, намного меньше возможностей РФ, перекачивающей газ по трубопроводам.

"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", - подчеркнула Оудкирк.

Ранее зампомощника госсекретаря США, выступая в Атлантическом совете, высказалась против строительства "Северного потока-2". В Вашингтоне опасаются, что реализация данного проекта "Газпрома" закроет европейский рынок для остальных поставщиков.

Ввод в строй "Северного потока-2" запланирован на конец 2019 года. Газопровод, согласно проекту, протянут по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Протяженность маршрута составит более 1200 километров. Мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. До конца марта 2018 года планируется начать бурение двух 700-метровых тоннелей в сторону моря, по которым начнут укладывать трубы.

Несмотря на явную выгоду проекта для европейских стран, часть членов ЕС выступает против его реализации. В Польше и прибалтийских государствах опасаются стать зависимыми от "Газпрома". В связи с этим Варшава ведет переговоры о покупке газа с Данией и Норвегией. Против строительства "Северного потока-2" также выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.