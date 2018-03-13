Трамп "прокричал" о своей невиновности в связях с Россией

Комитет палаты представителей не нашел фактов, доказывающих связь президента США с Россией и влияния Москвы на президентские выборы. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter. Запись он сделал заглавными буками, что воспринимается пользователями интернета как повышение голоса или крик.

"Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом и Россией в части влияния на президентские выборы 2016 года", - отметил президент США.

Как проинформировал республиканец Майкл Конуэй, возглавлявший расследование, не было найдено никаких свидетельств сговора. "Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи", - заявил он, добавив, что к аналогичному выводу пришли и сотрудники ЦРУ, занимавшиеся расследованием "вмешательства России" в американские президентские выборы. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.

Впрочем, дело окончательно не закрыто. Свое расследование ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он затребовал журнал с телефонными звонками, электронную переписку и другие рабочие бумаги команды Трампа, начиная с 1 ноября 2015 года. За четыре месяца до этой даты бизнесмен объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах. Проверка коснется в общей сложности 10 человек, в том числе самого президента, его личного адвоката, бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, его заместителя Рика Гейтса и других сотрудников штаба. Большинство из них к настоящему времени перестали работать на Трампа или Белый дом.