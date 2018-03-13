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13.03.2018 16:06
Рубрика: В мире

Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона

Текст: Юрий Когалов
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, занимавший должность директора Центрального разведывательного управления. Об этом глава американского государства написал на своей станице в Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!", - отметил Трамп.

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По его словам, ЦРУ теперь возглавит Джина Хэспел. Она стала первой женщиной, назначенной на этот пост. До этого дня она занимала должность первого заместителя главы ведомства.

Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео (на пост руководителя ЦРУ прочили сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона).

В конце декабря 2017 года Трамп назвал эти слухи "фейковыми новостями". "СМИ спекулировали, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку - фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы хорошо работаем вместе, и Америку вновь очень уважают!" - написал тогда президент США в Twitter.

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