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13.03.2018 10:50
Рубрика: Власть

У россиян осталась последняя возможность сменить участок для голосования

Текст: Галина Мисливская
В течение без малого полутора месяцев - с 31 января по 12 марта - для граждан России, которые в день выборов президента 18 марта не смогут проголосовать по месту регистрации, действовали новые правила смены участка.

В этот период можно было выбрать любой участок в России и за ее пределами и внести свое имя в списки на новом месте, подав заявление на портале "Госуслуг", в любом МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях, а с 25 февраля и в участковых избиркомах. Преимущество этой системы состоит в том, что заявителю не надо ехать к месту регистрации - выбрать подходящий участок можно в ближайшей точке или даже не выходя из дома.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Те, кто не успел, все же не совсем опоздали. "Госуслуги", МФЦ и ТИКи заявления больше не принимают. Но одна возможность есть. С 13 марта в участковой избирательной комиссии по месту регистрации можно оформить заявление со специальной маркой. Для этого нужно лично явиться с паспортом на свой участок. Заявление выдается на руки избирателю, из списка по месту регистрации он исключается. Обладатель такого документа может проголосовать на любом участке в России или за рубежом без предварительного уведомления.

В день голосования перед выдачей бюллетеня заявление изымается, а часть марки вклеивается в дополнительный список избирателей.

Эта процедура похожа на ранее действовавший порядок использования открепительных удостоверений. Она больше всего подходит тем, кто обычно голосует по месту "прописки", но в день выборов будет далеко от своего избиркома. Например, в случае внезапной командировки или срочного отъезда.

Это также хороший вариант для граждан, которые не знают, где именно окажутся в день выборов. Скажем, для журналистов, которые будут освещать ход голосования в разных районах города и не могут заранее просчитать маршрут.

Данная опция может пригодиться и тем, кто зарегистрирован в одном городе, а живет в другом. Но им придется съездить домой, как раньше за открепительным удостоверением. С поездкой в родные края надо поторопиться: заявления с марками оформляются до 14:00 17 марта.

Граждане без регистрации этой возможностью воспользоваться не смогут, поскольку не приписаны ни к одному УИКу. Если они до 12 марта не подали заявление на "Госуслугах", в МФЦ и избиркомах, то проголосовать, увы, не смогут.

В Центризбиркоме поясняют, что заявление с маркой при всем внешнем сходстве все же не полный аналог открепительного удостоверения. Хотя бы потому, что имеет больше степеней защиты от злоупотреблений.

Во-первых, марку трудно подделать, она изготовлена из специальной бумаги с водяными знаками и прочими хитростями, о которых в ЦИК предпочитают не распространяться. Во-вторых, член УИК, включающий избирателя в дополнительный список, должен объявить об этом во всеуслышание, чтобы о новом избирателе знали наблюдатели и журналисты. В-третьих, число граждан, включенных в дополнительные списки на основании заявления с маркой, оглашается при подсчете голосов.

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Центризбирком также обещает опубликовать по каждому участку данные о том, сколько человек убыло из списков, а сколько прибыло. Без фамилий (это запрещено законом о защите персональных данных).

Одной из причин отмены открепительных удостоверений стали пресловутые "карусели". Новый порядок практически исключает возможность для манипуляций со списками. Но для особо находчивых законодатели в прошлом году приготовили "сюрприз". Участники повторного голосования заплатят административный штраф до 30 тысяч рублей. А организаторам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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