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13.03.2018 15:50
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Учитель из Грузии: "Самочувствие" русистов в стране заметно ухудшилось

Текст: Елена Кухтенкова
"Многие мои бывшие ученики выбрали профессию педагога-русиста и преподают как в Грузии, так и за ее пределами, а двое из них стали лауреатами конкурса, организованного "РГ", - пишет учитель из Кутаиси Мери Джанелидзе в своем эссе на XVIII Международный Пушкинский конкурс "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуется сегодня педагогу-русисту".

По мнению педагога, авторитет русского языка в Грузии серьезно пострадал "по разным причинам", и "самочувствие" русистов в стране заметно ухудшились. Однако Джанелидзе никогда не прекращала свою преподавательскую деятельность. Учитель-русист всегда была предана своей профессии.

И это настоящее мужество, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Грузии вокруг русского языка.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"В учебных планах русский язык получил статус второго иностранного языка наряду с другими иностранными языками, и от школы зависит, какой иностранный язык будет включен в школьный учебный план. Второй иностранный язык начинался с седьмого класса (сейчас - с пятого), и на изучение предмета во всех классах отводится два часа в неделю. Эти изменения привели к тому, что часть учителей русского языка потеряла работу, многие имеют неполную нагрузку", - рассказывает педагог. Более того, по словам учителя, учебники по русскому языку практически не предусматривают изучение произведений великих русских писателей и поэтов и переполнены ненужным грамматическим материалом, не способствующим развитию устной речи. Также, замечает Мери, "сегодня в Грузии недостаточно методической литературы и ресурсов, необходимых для успешного преподавания. В этих условиях учителю русского языка особо необходим высокий профессионализм, мастерство и четкое понимание возложенной на него миссии".

И педагог обучает русскому языку 187 грузинских детей. На одном из уроков после просмотра ученики написали эссе на тему: "Почему я изучаю русский язык?". Вот выдержки из этих работ: "Я хочу работать в сфере обслуживания, поэтому изучаю русский язык", "Я изучаю русский язык, так как собираюсь стать бизнесменом", "Я учу русский, чтобы общаться с родственниками из России", "Знание русского языка поможет мне во время путешествий".

"Несмотря на сложившиеся реалии, интерес учеников и их родителей к русскому языку потихоньку растет, и в этом, несомненно, заслуга учителей русского языка", - резюмирует Джанелидзе.

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