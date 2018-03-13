В центре "Сколково" показали, как избавиться от мусорных полигонов

В инновационном центре "Сколково" Агентство по технологическому развитию провело "День главного инженера-2018", на котором представило свои ключевые проекты и стратегии.

На мероприятии была представлена новая стратегия развития промышленности регионов. Методика разработана в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, и уже реализуется в ряде пилотных регионов.

"Дефицит идей по привлечению инвестиций в технологическую модернизацию существующих компаний присутствует на региональном уровне. Последнее заседание Госсовета, которое прошло в Ростове-на-Дону под председательством президента Владимира Путина, было посвящено как раз региональным промышленным политикам. Агентство по технологическому развитию в этом докладе отвечало за технологический раздел, который объяснил субъектам Российской Федерации, как они должны выстраивать технологическую политику и что конкретно делать, чтобы качественно модернизировать существующие предприятия, - рассказал гендиректор АТР Максим Шерейкин. - Сегодня это уже не только технопарки, инфраструктура, налоговые льготы и привлекательные промышленные площадки - этого уже недостаточно для привлечения инвесторов. Если на региональный промышленный комплекс посмотреть через призму аудита компетенций и их сборки в инвестиционные ниши, у регионов появятся качественно новые предложения для инвесторов. Теперь им нужны не только промплощадка, но и собранные кейсы проектов, которые можно предложить".

На форуме было представлено немало интересных проектов. Но среди них стоит выделить проект Агентства и правительства Московской области по переработке отходов. Уже выработан комплекс решений, которые помогут разрешить проблему с экологией полигонов ТБО.

"Одно из них - рекультивация самих полигонов. Они будут закрыты, а на их месте будут построены экологически безвредные мусоросжигательные заводы, которые уже в большом количестве появляются в мире", - рассказала управляющий директор Агентства по технологическому развитию Елена Ихсанова.

Раздельный сбор мусора, кстати, не только решает экологические задачи, но и позволяет получать дешевую энергию. "В России перерабатывается до 40% пищевых отходов, а это порядка десятков миллионов тонн отходов, которые можно перерабатывать в удобрения и в электричество", - подчеркнула Елена Ихсанова.