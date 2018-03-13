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Рубрика: Спорт

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Чемпионат Студенческой Лиги вступил в решающую стадию
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), в котором на основной стадии участвовали около 800 мужских и женских вузовских команд из всех регионов страны, вступил в решающую фазу. Впереди матчи всероссийского плей-офф - Лиги Белова, названной так в честь одного из основателей АСБ, обладателя олимпийского "золота" Мюнхена-1972 Сергея Александровича Белова.
В командах студенческого чемпионата хватает талантливых игроков. Фото: пресс-служба АСБ В командах студенческого чемпионата хватает талантливых игроков. Фото: пресс-служба АСБ
В командах студенческого чемпионата хватает талантливых игроков. Фото: пресс-служба АСБ

В мужской Лиге Белова - 115 команд, причем 45 из них попали в основную сетку напрямую, а еще 19 путевок будут разыграны в квалификации с участием 70 клубов. У девушек в дополнительном отборе два десятка коллективов оспорят пять оставшихся мест в классической сетке на 64 участника.

Игры 1/32 и 1/16 финала в форматах мини-"Финалов четырех" пройдут с 19 марта по 8 апреля в Белгороде, Великих Луках, Великом Новгороде, Волгограде, Иваново, Йошкар-Оле, Казани, Кирове, Краснодаре, Малаховке (Московская обл.), Новокузнецке, Орле, Перми, Саратове, Томске, Тюмени, Ухте, Хабаровске, Челябинске и Ярославле.

Началу плей-офф предшествовали решающие матчи в дивизионах. Естественно, что наибольший интерес вызвали "Финалы восьми" элитных дивизионов - мужской Студенческой лиги ВТБ и женской Суперлиги.

Матчи баскетбольной Единой лиги побили рекорды по посещаемости

У ребят сильнейшая восьмерка команд собралась в Орле на базе Орловского государственного университета. Хозяева площадки, занявшие в регулярном чемпионате 13-е место из 15 участников, за счет поддержки своих болельщиков смогли в итоге финишировать шестыми. Ну а действующий чемпион АСБ из подмосковной академии физкультуры МГАФК (Малаховка) под началом главного тренера Анатолия Лаптева продолжил свою затяжную победную серию, уверенно выиграв все три матча. В финале МГАФК взял верх над симферопольским "КФУ-Арсеналъ" - 100:55. Уже в первой половине матча Станислав Шаров из Малаховки набрал 22 очка, а всего на его счету 28 баллов за результативность. Во встрече за третье место МГУ (Москва) разгромил казанскую "Академию спорта" - 80:54.

Награждение лауреатов "Финала восьми" провел олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Алжан Жармухамедов. Вот кто получил призы: MVP - Дмитрий Попов (МГАФК), лучший разыгрывающий - Сергей Кривых (Казань), атакующий защитник - Шаров, легкий форвард - Георгий Егоров (МГУ), тяжелый форвард - Анатолий Шевченко (Симферополь), центровой - Сергей Козлов (МГУ).

Первым чемпионом женской Суперлиги в Чебоксарах на площадке Чувашского госуниверситета стала команда Ивановского химико-технологического, огорчившая в финале соперниц из краснодарского Кубанского технологического, - 55:49. "Бронза" досталась "Нефтяночке-УГНТУ" из Уфы. Отметим выдающиеся бомбардирские способности Полины Матушкиной из команды Колледжа олимпийского резерва Пермского края, занявшей пятое место. Она за три матча "Финала восьми" набрала 102 очка (в среднем - 34,3 за игру). Вообще личные рекорды сезона Матушкиной впечатляют - 47 очков и 10 дальних попаданий. Она признана лучшим форвардом прошедшего в столице Чувашии турнира. Звание MVP у Яны Кудрявцевой (Иваново), лучшим защитником стала Елена Кокорина (Краснодар).

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