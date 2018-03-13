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13.03.2018 19:23
Рубрика: Власть

В ЦИК опровергли возможность проголосовать повторно, прикрепившись к другому участку

Текст: Анна Полтавцева

Информацию о том, что возможно оформить несколько заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания, появившуюся сегодня в сети Интернет, опроверг зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. "Отдать свой голос 18 марта можно будет только за одного из кандидатов в президенты РФ на том участке, к которому избиратель прикрепился изначально", - заявил он.

Тему поднял блогер Алексей Навальный, который сообщил своим подписчикам в социальной сети, что студентам некоторых учебных заведений угрожают отчислением в случае отказа взять открепительное удостоверение. При этом данный вид документа был упразднен в 2017 году.

У россиян осталась последняя возможность сменить участок для голосования

"Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС "Выборы" обработала первым", - подчеркнул Булаев на заседании ЦИК.

В случае же, если человек попытается проголосовать повторно, его может "ждать Следственный комитет", добавил Булаев, напомнив, что за данное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По данным ЦИК, к участкам не по месту регистрации уже прикрепились почти пять миллионов человек.

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