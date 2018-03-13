Азиатские страны осваивают европейскую кухню, а с ней и новые продукты питания. Причем не что-то экзотическое, а вполне обыденные для традиционной русской кухни продукты, такие как макароны и крупы.

Это создает хороший потенциал для освоения этого рынка российскими производителями. Отечественная продукция, как показала прошедшая в Японии выставка FoodEx Japan 2018, у азиатских потребителей идет на ура. На комплексном стенде, организованном Российским экспортным центром (РЭЦ), японцы могли ознакомиться с ассортиментом макарон, круп, вин и кондитерских изделий. И мало кто упустил эту возможность.

Привлекало азиатов к стенду и традиционное японское оформление. В местных ресторанах принято вместо меню использовать точные копии блюд из пластика - реплики. Например, чтобы показать, что можно приготовить из непривычных для Японии продуктов, макарон и круп, были изготовлены искусственные копии блюд из них. Это тоже сработало на руку нашим продовольственным компаниям.

"Мы рассматриваем азиатский регион в качестве одного из самых перспективных рынков, - сообщил "РГ" министр сельского хозяйства Александр Ткачев. - Сейчас крупными торговыми партнерами России в Азии уже стали Китай, Индонезия, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Япония. Основными товарными позициями, поставляемыми в эти страны, являются рыбная продукция, зерновая и масложировая продукция (масло соевое, подсолнечное, рапсовое), соевые бобы. На экспорт в этот регион идут шоколад и кондитерские изделия, мясо и мясная продукция, в первую очередь мясо птицы". Один из главных потенциальных экспортных продуктов - красное мясо. Но для начала его поставок нужно снимать санитарные ограничения.

Ветеринарные органы России и Японии уже проводят консультации по разрешению к экспорту в страну сырого российского мяса, сообщил торгпред России в Японии Сергей Егоров. С апреля 2017 года японский рынок открыт для термически обработанного мяса птицы, а с декабря 2016 года - обработанной говядины, свинины, баранины.

Один из потенциальных экспортных продуктов - красное мясо

В 2017 году экспорт продукции АПК превысил планируемые показатели и стал рекордным, достигнув более 20 миллиардов долларов при общем объеме российского экспорта в 357,1 миллиарда долларов. По мнению директора по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслана Царгуша, к 2025 году "вполне реально выйти на 30 миллиардов долларов".

Японский рынок один из наиболее требовательных, признаются участники выставки из России. Но именно поэтому дистрибьюторы из этой страны проявляют интерес к нашим товарам. К примеру, в России под запретом продукты, произведенные с использованием генно-модифицированных технологий. Это сильное конкурентное преимущество при продвижении товаров в Японии. Кроме того, в России не распространена искусственная витаминизация продуктов и насыщение их полезными микроэлементами, а японцы как раз предпочитают натуральные продукты.

Они проявляют интерес, к примеру, к российской гречке. "Это российский суперфуд, все об этом знают", - говорит менеджер по развитию внешнеэкономической деятельности компании "Макфа" Елена Карманова. Японцы отчасти знакомы с этим продуктом, так как в их рационе присутствует гречневая лапша. Но в чистом виде они ее не употребляют, поэтому производителям приходится вести и просветительскую работу, знакомить японцев с рецептами, проводить дегустации и мастер-классы. Сейчас Россия на третьем месте в мире по поставкам этой крупы в Японию. Больше поставляют только Китай и США.

Набирают популярность в Азии и наши вина. Япония уже имеет налаженные поставки вин из наиболее популярных стран. Но рынок вина таков, что каждый год открываются все новые направления. Одним из них является Россия. "Нам приходится сталкиваться с вызовом, доказывать, что российское вино - это достойный и интересный продукт, на который надо обратить внимание", - говорит замгендиректора по внешнеэкономической деятельности компании "Фанагория" Михаил Лелюк.

Тем не менее нельзя сказать, что выход на азиатский рынок для производителей продуктов питания прост. Продукты проходят дополнительное тестирование, разрабатывается новая упаковка. Иногда требуется совершенно новый подход, чтобы товар на азиатском рынке стал популярным. К примеру, в Японии спагетти принято продавать либо маленькими упаковками, либо внутри большой упаковки делить продукт на порции по 100 граммов. Для этого требуются большие инвестиции и установка новых линий упаковки продуктов.

"В Японии экономят время, сокращение варки даже на две минуты важно. Мы сделали гречку микронизированную. То есть она дополнительно обработана и время варки сокращено, при этом все полезные свойства сохранены", - говорит Елена Карманова. Раньше микронизированная гречка продавалась и в России, но для отечественного потребителя время варки не такой важный параметр при выборе крупы. А в Японии даже пара минут имеет огромное значение.