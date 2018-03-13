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13.03.2018 20:31
Рубрика: В мире

В лондонском метро запретили рекламу из Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Администрация метрополитена Лондона категорически отказалось размещать на своих станциях рекламные плакаты французского региона Нормандии. Когда французы обратились за разъяснениями, то им ответили, что эта реклама, мол, носит "полемический характер" и затрагивает щекотливую тематику, и " может быть неадекватно воспринята пассажирами".

Что же так резко не понравилось руководству  лондонской подземки?  Дело в том, что  парни из агентства по экономическому развитию Нормандии, исполнив рекламу в виде первой полосы несуществующего таблоида "Normandy Times", причем с точным соблюдением всех графических норм, присущих английским газетам, призвали британских предпринимателей  на фоне выхода Британии из ЕС "проголосовать ногами" и перебраться по другую сторону Ла-Манша - в Нормандию.

"Вам будет нестрашен Brexit, когда вы окажитесь в нашем гостеприимном регионе, что позволит успешно развивать бизнес в Европе" - гласит  заголовок "передовицы". В ней англичанам в шутливой манере обещают всяческое содействие  на новом месте: "Ваш переезд будет мягким, как камамбер, и с таким приятным вкусом, как у устриц".

Фото: depositphotos.com
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На решение британских метрополитеновцев откликнулся глава региона Нормандия, а в прошлом министр обороны Франции Эрве Морен.  Назвав его "странным", он высказал свое удивление "подобной цензурой,  к которой прибегли в стране, считающей себя либеральной".

Правда, Эрве Морен особенно не расстраивается. Более того,  поблагодарил дирекцию лондонского метро за "невольную поддержку". Ведь этот курьезный англо-французский конфликт попал практически во все местные газеты и программы теленовостей за два дня до запуска кампании нормандской рекламы в Великобритании, а она лишь метрополитеном не ограничивается.  С "Normandy Times" ознакомятся читали таких изданий, как Gardian и Economist, а, начиная с 19 марта, по городам страны отправится автобус, на котором будет размещена реклама соседнего с Англией французского региона.

Как ранее сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, в результате развода Великобритании с ЕС во Францию переместятся "не сотни, а тысячи" специалистов, в первую очередь из банковского сектора. Ранее о готовности принять беглецов из Альбиона   заявила и председатель Парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс: "Мы готовы  раскатать красную ковровую дорожку перед теми компаниями, которые готовятся покинуть Англию. Добро пожаловать!" 

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