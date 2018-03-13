Новости

В Мексике задержан причастный к похищению студентов бандит 05:12
В США 140 конгрессменов пригрозили ввести новые санкции против России 04:45
Лидеры США и Канады обсудили пошлины на сталь и алюминий 04:21
Спецкомитет конгресса США не нашел доказательств сговора РФ и Трампа 03:44
Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила дирижера из-за домогательств 03:31
Савченко вызвали на допрос в СБУ 03:08
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Олега Табакова 02:45
Американцы стали реже использовать турецкую авиабазу Инджирлик 02:23
Пушков прокомментировал угрозы в адрес Сирии постпреда США в ООН 02:02
Инфляция в Венесуэле достигла шести тысяч процентов 01:47
Трамп еще на один год продлил санкции против Ирана 01:29
Два человека погибли при минометном обстреле в Дамаске 01:22
Жителей Техаса после взрывов попросили не открывать подозрительные посылки 01:03
Москву и Иваново свяжет скоростное железнодорожное сообщение 01:03
Найденное в центре Лондона вещество оказалось безвредным 00:42
В Египте задержали банду торговцев человеческими органами 00:21
Из-за роста цен мелкие купюры на Украине заменят монетами 12.03.2018
МХТ отменил спектакли в связи с кончиной Табакова 12.03.2018
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби 12.03.2018
Через гумкоридор из Восточной Гуты вывели 76 человек 12.03.2018
В Москве установят "умные фонари" 12.03.2018
Умер актер Олег Граф 12.03.2018
Максим Орешкин: Скорость оказания услуг населению выросла вдвое 12.03.2018
Союз журналистов обратится к британским коллегам из-за угроз собкору НТВ 12.03.2018
Дэвид Теннант может появиться в новом юбилейном выпуске "Доктора Кто" 12.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 05:12
Рубрика: В мире

В Мексике задержан причастный к похищению студентов бандит

Мексиканские власти задержали очередного причастного к похищению десятков студентов в сентябре 2014 года в городе Игуала. Задержанный Эрике Уриель "N" по прозвищу "Лягушка" имел отношение к преступной группировке "Единые воины", которую власти обвиняют в убийстве 43 учащихся из Айотсинапы, передает РИА Новости.

Похищенные в Мексике граждане США освобождены

Молодых людей похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего студенты были убиты, а их останки сожжены. В связи с этим были арестованы более ста человек, в том числе бывший мэр Игуалы и сотрудники полиции.

Эрике Уриель был пойман в рамках исполнения судебного ордера.

Главное сегодня

Названа дата прощания с Олегом Табаковым
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН
Российская армия получила пневматические "Искандеры"
Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов
Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии