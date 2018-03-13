В Мексике задержан причастный к похищению студентов бандит

Мексиканские власти задержали очередного причастного к похищению десятков студентов в сентябре 2014 года в городе Игуала. Задержанный Эрике Уриель "N" по прозвищу "Лягушка" имел отношение к преступной группировке "Единые воины", которую власти обвиняют в убийстве 43 учащихся из Айотсинапы, передает РИА Новости.

Молодых людей похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего студенты были убиты, а их останки сожжены. В связи с этим были арестованы более ста человек, в том числе бывший мэр Игуалы и сотрудники полиции.

Эрике Уриель был пойман в рамках исполнения судебного ордера.