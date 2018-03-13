В Москве пройдет конференция "Эффективная пресс-служба"

Международная практическая конференция "Эффективная пресс-служба-2018" пройдет 19-20 апреля в Москве.

На мероприятии выступят эксперты в области связей с общественностью. 28 спикеров расскажут о том, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела.

Конференция будет состоять из двух направлений: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Основные темы - построение эффективной PR-стратегии, технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций, актуальные инструменты PR в интернете и др.

Организатором выступает журнал "Пресс-служба". Ежегодно на мероприятие приезжают специалисты из России и стран СНГ.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.