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13.03.2018 17:24
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет конференция "Эффективная пресс-служба"

Международная практическая конференция "Эффективная пресс-служба-2018" пройдет 19-20 апреля в Москве.

На мероприятии выступят эксперты в области связей с общественностью. 28 спикеров расскажут о том, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела.

Фото: depositphotos.com
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Конференция будет состоять из двух направлений: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Основные темы - построение эффективной PR-стратегии, технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций, актуальные инструменты PR в интернете и др.

Организатором выступает журнал "Пресс-служба". Ежегодно на мероприятие приезжают специалисты из России и стран СНГ.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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