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Рубрика: Экономика

В память о пережитом

Ветераны и чернобыльцы получат от 3 до 10 тысяч рублей
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
Это стало в столице уже традицией: к 9 Мая фронтовикам и другим москвичам, опаленным огнем Великой Отечественной, выплачивать единовременную материальную помощь. Вот и во вторник на заседании президиума правительство Москвы приняло решение к 73-й годовщине Победы помочь тем, кто ее ковал.

Как рассказали "РГ" в департаменте труда и социальной защиты, по 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны Москвы и те, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда". Кроме того, эту же сумму получат и военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, и люди, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья в годы войны.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Вдовы погибших фронтовиков, бывшие узники лагерей, тюрем и гетто, труженики тыла, а также доноры, сдававшие кровь в годы ВОВ, получат по 5 тысяч рублей. Пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года - по 3 тысячи рублей. Всего помощь к 9 Мая будет оказана 158 715 человекам.

Впереди памятная дата и у тех, кто 32 года назад пережил аварию на Чернобыльской АЭС и участвовал в ликвидации ее последствий. Им тоже окажут единовременную матпомощь. В частности, по 10 тысяч рублей - ликвидаторам, перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания от радиации, а также ставшим инвалидами. Члены семей погибших и умерших участников ликвидации последствий аварии получат по 5 тысяч, а эвакуированные с загрязненных территорий - по 3 тысячи.

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